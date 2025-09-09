يستعد منتخب مصر الأول لملاقاة نظيره منتخب بوركينا فاسو، في إطار منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو، تقام مساء غد الثلاثاء، على ملعب 4 أغسطس، في العاصمة واجادوجو، لحساب مواجهات الجولة الثامنة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026.

معلقون مباراة مصر وبوركينا فاسو

مباراة مصر وبوركينا فاسو تنقل عبر 3 قنوات مختلفة، وهم: أون سبورت وMBC MASR 2 وSSC، التي تقام مساء غد الثلاثاء.

ويتولى هذا الرباعي مهمة التعليق على مجريات مباراة مصر وبوركينا فاسو، عبر القنوات الثلاثة، وذلك على النحو الآتي:

قناة أون سبورت: أيمن الكاشف، مؤمن حسن.

قناة MBC MASR 2: فارس عوض.

قناة SSC: عصام عبده.

ويحتاج منتخب مصر للفوز في مباراة بوركينا فاسو، من أجل التأهل الرسمي إلى كأس العالم 2026، بينما التعادل يؤجل الحسم إلى الجولة المقبلة، حيث سيكون منتخبنا في حاجة لنقطة واحدة.

