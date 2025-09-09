المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
فارس عوض ضمنهم.. 4 معلقين على مباراة مصر وبوركينا فاسو

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:44 م 08/09/2025
منتخب مصر وبوركينا فاسو

مباراة مصر وبوركينا فاسو الأخيرة في القاهرة

يستعد منتخب مصر الأول لملاقاة نظيره منتخب بوركينا فاسو، في إطار منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو، تقام مساء غد الثلاثاء، على ملعب 4 أغسطس، في العاصمة واجادوجو، لحساب مواجهات الجولة الثامنة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026.

معلقون مباراة مصر وبوركينا فاسو

مباراة مصر وبوركينا فاسو تنقل عبر 3 قنوات مختلفة، وهم: أون سبورت وMBC MASR 2 وSSC، التي تقام مساء غد الثلاثاء.

ويتولى هذا الرباعي مهمة التعليق على مجريات مباراة مصر وبوركينا فاسو، عبر القنوات الثلاثة، وذلك على النحو الآتي:

قناة أون سبورت: أيمن الكاشف، مؤمن حسن.

قناة MBC MASR 2: فارس عوض.

قناة SSC: عصام عبده.

ويحتاج منتخب مصر للفوز في مباراة بوركينا فاسو، من أجل التأهل الرسمي إلى كأس العالم 2026، بينما التعادل يؤجل الحسم إلى الجولة المقبلة، حيث سيكون منتخبنا في حاجة لنقطة واحدة.

بعد أزمة الألوان.. هل ينصف فيفا منتخب مصر قبل مباراة بوركينا؟ (لائحة)

مباراة مصر القادمة
تصفيات كأس العالم منتخب مصر بوركينا فاسو مباراة مصر وبوركينا فاسو

