تترقب الجماهير مواجهة قوية مساء الثلاثاء المقبل، حين يحل منتخب مصر ضيفًا على بوركينا فاسو، في لقاء يقام على ملعب 4 أغسطس ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يبدأ اللقاء في تمام الساعة السابعة مساء، على أن يتم نقله عبر قناة أون سبورت.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة، جمعها من 6 انتصارات وتعادل وحيد، دون أن يتلقى أي هزيمة حتى الآن، ليقترب بقوة من حسم بطاقة التأهل للمونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

أما منتخب بوركينا فاسو، صاحب الأرض، فيدخل المباراة باحثًا عن تقليص الفارق، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين وهزيمة وحيدة.

وكان الفراعنة قد واصلوا انتصاراتهم في الجولة الماضية بالفوز على إثيوبيا بهدفين دون رد، سجلهما محمد صلاح وعمر مرموش من ركلتي جزاء، ليعززوا سجلهم الخالي من الهزائم في التصفيات حتى الآن.