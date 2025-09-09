المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

0 0
21:45
لوريان

لوريان

الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:00 ص 09/09/2025
منتخب مصر صلاح تريزيجيه

محمد صلاح

تترقب الجماهير مواجهة قوية مساء الثلاثاء المقبل، حين يحل منتخب مصر ضيفًا على بوركينا فاسو، في لقاء يقام على ملعب 4 أغسطس ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يبدأ اللقاء في تمام الساعة السابعة مساء، على أن يتم نقله عبر قناة أون سبورت.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة، جمعها من 6 انتصارات وتعادل وحيد، دون أن يتلقى أي هزيمة حتى الآن، ليقترب بقوة من حسم بطاقة التأهل للمونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

أما منتخب بوركينا فاسو، صاحب الأرض، فيدخل المباراة باحثًا عن تقليص الفارق، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين وهزيمة وحيدة.

وكان الفراعنة قد واصلوا انتصاراتهم في الجولة الماضية بالفوز على إثيوبيا بهدفين دون رد، سجلهما محمد صلاح وعمر مرموش من ركلتي جزاء، ليعززوا سجلهم الخالي من الهزائم في التصفيات حتى الآن.

مصر كأس العالم تصفيات أفريقيا بوركينا أمم أفريقيا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

أخبار تهمك

