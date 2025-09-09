قد يرتفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى منافسات كأس العالم 2026 إلى 20 منتخبًا، اليوم الثلاثاء، حال تأهل مصر وجنوب أفريقيا.

وتقام منافسات كأس العالم 2026 في 3 دول، الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، على أن تشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.

وحسم 18 منتخبا مقاعدهم في مونديال 2026، وقد يلحق بهم مصر وجنوب أفريقيا الليلة.

ويستطيع منتخب مصر أن يتأهل إلى كأس العالم في حالة الفوز على بوركينا فاسو.

أما منتخب جنوب أفريقيا، فيحتاج للفوز على نيجيريا مع تعثر بنين أمام ليسوتو.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026

المستضيفون:

أمريكا

كندا

المكسيك

قارة أفريقيا:

المغرب

تونس

قارة آسيا:

اليابان

إيران

أوزبكستان

كوريا الجنوبية

الأردن

أستراليا

قارة أمريكا الجنوبية:

الأرجنتين

البرازيل

الإكوادور

أوروجواي

باراجواي

كولومبيا

قارة أوقيانوسيا:

نيوزيلندا

