المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

0 0
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مصر وجنوب أفريقيا ينتظران الحسم الليلة.. المتأهلون إلى كأس العالم 2026

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

02:22 م 09/09/2025
كأس العالم 2026

كأس العالم 2026

قد يرتفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى منافسات كأس العالم 2026 إلى 20 منتخبًا، اليوم الثلاثاء، حال تأهل مصر وجنوب أفريقيا.

وتقام منافسات كأس العالم 2026 في 3 دول، الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، على أن تشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.

وحسم 18 منتخبا مقاعدهم في مونديال 2026، وقد يلحق بهم مصر وجنوب أفريقيا الليلة.

ويستطيع منتخب مصر أن يتأهل إلى كأس العالم في حالة الفوز على بوركينا فاسو.

أما منتخب جنوب أفريقيا، فيحتاج للفوز على نيجيريا مع تعثر بنين أمام ليسوتو.

طالع ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم من هنا

المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026

المستضيفون:

أمريكا

كندا

المكسيك

قارة أفريقيا:

المغرب

تونس

قارة آسيا:

اليابان

إيران

أوزبكستان

كوريا الجنوبية

الأردن

أستراليا

قارة أمريكا الجنوبية:

الأرجنتين

البرازيل

الإكوادور

أوروجواي

باراجواي

كولومبيا

قارة أوقيانوسيا:

نيوزيلندا

طالع مباريات الجولة الثامنة في تصفيات كأس العالم من هنا

منتخب مصر جنوب أفريقيا مباراة مصر وبوركينا فاسو المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

78

الحكم يشهر بطاقة صفراء لعبد الله جمال

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg