أكد مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على أهمية المباراة أمام بوركينا فاسو، والتي سيخوضها الفراعنة بحثًا عن خطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026 قبل نهاية التصفيات بجولتين.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره بوركينا فاسو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، ويقام اللقاء في العاصمة واجادوجو.

وزير الرياضة يطمئن على بعثة منتخب مصر قبل مواجهة بوركينا فاسو

انضباط في معسكر منتخب مصر

استهل مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس اتحاد الكرة، حديثه في تصريحات أدلى بها عبر قناة "أون سبورت" قائلًا: "الانضباط سمة معسكر منتخب مصر ونريد دعوات الشعب المصري".

وأضاف: "قبل مغادرة البعثة لمصر تحدثنا عن كل دقيقة، مجلس الإدارة برئاسة هاني أبو ريدة تحدث معنا عن كل دقيقة والخطة الكاملة للمعسكر، إلى جانب تحفيز اللاعبين والجهاز الفني لا يحتاج إلى حديث معه، وجميعنا حريصون على مصلحة مصر".

وتابع عضو مجلس اتحاد الكرة: "هنا الشعب طيب ويشعر بالفرحة لوجود المنتخب، ويحبون وجود محمد صلاح ومرموش ومصطفى محمد وبجميع اللاعبين، والعديد هنا يتابع الدوري المصري".

وأكمل: "السفارة المصرية تقوم بدور مميز والسفير لم يترك البعثة والكل يساندنا وننتظر دعوات المصريين التي لن نفوز إلا بها".

وأتم حديثه: "نحتاج للدعوات ونحن على قدر الحدث والجهاز الفني وكذلك اللاعبين على قدر الضغوطات وإن شاء الله نصعد إلى كأس العالم".

