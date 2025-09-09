كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، عن تشكيل الفراعنة لمواجهة بوركينا فاسو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين لحساب التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره بوركينا فاسو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، ويقام اللقاء في ملعب 4 أغسطس في العاصمة واجادوجو.

ويحتاج منتخب مصر إلى تحقيق الفوز أمام نظيره بوركينا فاسو، لخطف بطاقة العبور إلى نهائيات كأس العالم 2026، دون انتظار لمنافسات الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات، حيث سيرتفع رصيد الفراعنة إلى النقطة 22.

تشكيل منتخب مصر

واختار الجهاز الفني لمنتخب مصر أن يبدأ المباراة أمام بوركينا فاسو، بتشكيل ضم العديد من التعديلات عن مواجهة إثيوبيا الأخيرة، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي، رامي ربيعة، خالد صبحي، محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية، أحمد عيد، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم عمر مرموش، محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه.

ويجلس على مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير، محمد صبحي، محمد ربيعة، حسام عبد المجيد، عمرو الجزار، نبيل عماد دونجا، مهند لاشين، محمود صابر، إبراهيم عادل، أحمد سيد زيزو، أسامة فيصل، مصطفى محمد.

تغييرات وتعديلات

شهد تشكيل منتخب مصر أمام بوركينا فاسو، إجراء العديد من التعديلات تزامنًا مع الغيابات التي ضربت الفريق أبرزها إصابة حمدي فتحي وعدم سفره رفقة الفراعنة إلى واجادوجو.

وعاد مروان عطية للظهور من جديد بعد فترة غياب طويلة ليحجز مكانه في وسط ملعب منتخب مصر، وظهر أحمد نبيل كوكا أساسيًا، إلى جانب أحمد عيد.