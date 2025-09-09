المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

0 0
21:45
لوريان

لوريان

عودة مروان ومشاركة عيد.. تشكيل منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

05:43 م 09/09/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، عن تشكيل الفراعنة لمواجهة بوركينا فاسو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين لحساب التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره بوركينا فاسو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، ويقام اللقاء في ملعب 4 أغسطس في العاصمة واجادوجو.

ويحتاج منتخب مصر إلى تحقيق الفوز أمام نظيره بوركينا فاسو، لخطف بطاقة العبور إلى نهائيات كأس العالم 2026، دون انتظار لمنافسات الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات، حيث سيرتفع رصيد الفراعنة إلى النقطة 22.

وزير الرياضة يطمئن على بعثة منتخب مصر قبل مواجهة بوركينا فاسو

تشكيل منتخب مصر

واختار الجهاز الفني لمنتخب مصر أن يبدأ المباراة أمام بوركينا فاسو، بتشكيل ضم العديد من التعديلات عن مواجهة إثيوبيا الأخيرة، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي، رامي ربيعة، خالد صبحي، محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية، أحمد عيد، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم عمر مرموش، محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه.

ويجلس على مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير، محمد صبحي، محمد ربيعة، حسام عبد المجيد، عمرو الجزار، نبيل عماد دونجا، مهند لاشين، محمود صابر، إبراهيم عادل، أحمد سيد زيزو، أسامة فيصل، مصطفى محمد.

عضو اتحاد الكرة: حريصون على مصلحة مصر.. ونحن على قدر الحدث

تغييرات وتعديلات

شهد تشكيل منتخب مصر أمام بوركينا فاسو، إجراء العديد من التعديلات تزامنًا مع الغيابات التي ضربت الفريق أبرزها إصابة حمدي فتحي وعدم سفره رفقة الفراعنة إلى واجادوجو.

وعاد مروان عطية للظهور من جديد بعد فترة غياب طويلة ليحجز مكانه في وسط ملعب منتخب مصر، وظهر أحمد نبيل كوكا أساسيًا، إلى جانب أحمد عيد.

بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
أخبار إحصائيات
منتخب مصر تصفيات كأس العالم متخب بوركينا فاسو

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

أخبار تهمك

التعليقات

