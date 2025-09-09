المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
موعد مباراة مصر المقبلة بعد التعادل مع بوركينا فاسو

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:47 م 09/09/2025
منتخب مصر وبوركينا

منتخب مصر يؤجل حسم التأهل

أجل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، حسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد تعادله السلبي أمام مضيفه منتخب بوركينا فاسو في الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية.

وأقيمت المواجهة على ملعب 4 أغسطس في العاصمة واغادوغو، حيث لم ينجح الفراعنة في استغلال الفرص لحسم المباراة، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

بهذه النتيجة، رفع منتخب مصر رصيده إلى 20 نقطة في صدارة المجموعة، بينما يحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

مصدر يكشف لـ"يلا كورة" لماذا لن تقام مباراة جيبوتي بمصر؟

موعد مباراة مصر المقبلة في التصفيات

يستأنف المنتخب الوطني مشواره في التصفيات بمواجهة جيبوتي يوم 6 أكتوبر المقبل خارج الديار، ضمن منافسات الجولة التاسعة.

قبل أن يستضيف منتخب غينيا بيساو يوم 13 من نفس الشهر في الجولة العاشرة والأخيرة.

ماذا يحتاج منتخب مصر من أجل كأس العالم؟

يتقدم منتخب مصر بـ5 نقاط على بوركينا فاسو في المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، مع تبقي مباراتين في أكتوبر المقبل.

ويضمن منتخب مصر الصعود لكأس العالم 2026 دون النظر إلى نتائج بوركينا فاسو إذا حصد نقطتين إضافيتين، ليصل إلى 22 نقطة، عدد نقاط لا يمكن أن يبلغه أي منتخب آخر في المجموعة.

ويلجأ منتخب مصر إلى فارق الأهداف، إذا حصل على نقطة وحيدة، مع فوز بوركينا فاسو في المباراتين المتبقيتين ضد سيراليون وإثيوبيا، حيث يصبح رصيد كل منهما 21 نقطة.

لوائح فيفا تحسم ما يحتاجه منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم

منتخب مصر حسام حسن جيبوتي بوركينا فاسو التعادل السلبي تصفيات كأس العالم 2026 ملعب 4 أغسطس التأهل للمونديال غينيا بيساو

