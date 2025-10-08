أكد محمد صلاح، على تفوق منتخب مصر أمام نظيره جيبوتي، في المباراة التي تجمعهما ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويستضيف منتخب جيبوتي نظيره مصر، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية لكأس العالم، ويقام اللقاء على أرضية ملعب العربي الزاولي بالمغرب.

صلاح يقود مصر إلى كأس العالم

نجح محمد صلاح، في تسجيل الهدف الثالث لمنتخب مصر والثاني له أمام جيبوتي، في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وأكد صلاح بهدفه الثالث الذي جاء في الدقيقة 84 من عمر المباراة أمام جيبوتي، على أحقية منتخب مصر ببلوغ نهائيات كأس العالم 2026.

وأرسل مروان عطية، تمريرة طولية مرسلة من الخلف إلى الأمام، وصلت إلى محمد صلاح الذي نجح في تسجيل الكرة بنجاح إلى داخل شباك جيبوتي دون تردد من اللمسة الأولى.

الأرقام القياسية تطارد صلاح

محمد صلاح، أكد على كونه الهداف التاريخي لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، بعد أن رفع اللاعب رصيده من الأهداف إلى 20 هدفًا.

وتخطى صلاح بذلك الهدف، كل من، الإيفواري ديدييه دروجبا، الكاميروني صامويل إيتو، بالإضافة إلى الجزائري إسلام سليماني حيث يملك الثلاثي 18 هدفًا، وفقًا لموقع "besoccer".