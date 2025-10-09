لا يزال ليونيل ميسي يثير الجدل بشأن إمكانية مشاركته في المباريات الودية المقبلة للمنتخب الأرجنتيني، المقررة أمام فنزويلا وبورتوريكو خلال شهر أكتوبر، رغم استدعائه من قبل المدير الفني ليونيل سكالوني.

هل يشارك ميسي في وديتي الأرجنتين أمام فنزويلا وبورتوريكو؟

ووفقًا لصحيفة AS USA Latino، فإن نادي إنتر ميامي الأمريكي يجري مفاوضات مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم من أجل تحديد موقف النجم الأرجنتيني، إذ يرغب النادي في الاحتفاظ بخدمات قائده خلال المباريات الحاسمة في الدوري الأمريكي، خاصة اللقاء المرتقب أمام أتلانتا يونايتد.

من جانبه، أكد سكالوني أنه لن يخاطر بإشراك ميسي في حال لم يكن في كامل جاهزيته البدنية، موضحًا: "هذه مباريات ودية، ولا نريد المخاطرة بلاعب مهم مثل ميسي."

وبناءً على ذلك، قد يغيب ميسي عن مواجهة فنزويلا، بينما لا تزال إمكانية مشاركته أمام بورتوريكو، المقررة في 14 أكتوبر، محل نقاش بين الجانبين. ويسعى الطاقم الفني إلى الموازنة بين مصلحة اللاعب والمنتخب قبل اتخاذ القرار النهائي.

يذكر أن الأرجنتين اختتمت تصفيات كأس العالم في صدارة مجموعة أمريكا الجنوبية بفارق تسع نقاط عن الإكوادور، ويهدف سكالوني إلى استغلال فترة التوقف الدولي لاختبار عناصر جديدة تحضيرًا للاستحقاقات المقبلة.

