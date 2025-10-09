المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رغم ضغوط إنتر ميامي.. هل يغامر سكالوني بمشاركة ميسي في وديتي الأرجنتين؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:49 م 09/10/2025
ميسي

غموض حول مشاركة ميسي في وديتي الأرجنتين

لا يزال ليونيل ميسي يثير الجدل بشأن إمكانية مشاركته في المباريات الودية المقبلة للمنتخب الأرجنتيني، المقررة أمام فنزويلا وبورتوريكو خلال شهر أكتوبر، رغم استدعائه من قبل المدير الفني ليونيل سكالوني.

هل يشارك ميسي في وديتي الأرجنتين أمام فنزويلا وبورتوريكو؟

ووفقًا لصحيفة AS USA Latino، فإن نادي إنتر ميامي الأمريكي يجري مفاوضات مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم من أجل تحديد موقف النجم الأرجنتيني، إذ يرغب النادي في الاحتفاظ بخدمات قائده خلال المباريات الحاسمة في الدوري الأمريكي، خاصة اللقاء المرتقب أمام أتلانتا يونايتد.

من جانبه، أكد سكالوني أنه لن يخاطر بإشراك ميسي في حال لم يكن في كامل جاهزيته البدنية، موضحًا: "هذه مباريات ودية، ولا نريد المخاطرة بلاعب مهم مثل ميسي."

وبناءً على ذلك، قد يغيب ميسي عن مواجهة فنزويلا، بينما لا تزال إمكانية مشاركته أمام بورتوريكو، المقررة في 14 أكتوبر، محل نقاش بين الجانبين. ويسعى الطاقم الفني إلى الموازنة بين مصلحة اللاعب والمنتخب قبل اتخاذ القرار النهائي.

يذكر أن الأرجنتين اختتمت تصفيات كأس العالم في صدارة مجموعة أمريكا الجنوبية بفارق تسع نقاط عن الإكوادور، ويهدف سكالوني إلى استغلال فترة التوقف الدولي لاختبار عناصر جديدة تحضيرًا للاستحقاقات المقبلة.

سكالوني يستدعي بائع الحلوى السابق إلى منتخب الأرجنتين

الأرجنتين
الأرجنتين
أخبار إحصائيات
مباريات ودية الأرجنتين ميسي فنزويلا المنتخب الأرجنتيني إنتر ميامي سكالوني بورتوريكو الدوري الأمريكي

