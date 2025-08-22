أصدر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الجمعة، بيانًا رسميًا يثمن فيه قرار النرويج بشأن مباراة الكيان الصهيوني بتصفيات كأس العالم 2026.

وتقام مباراة النرويج ضد الكيان الصهيوني يوم السبت الموافق 11 أكتوبر المقبل في تصفيات كأس العالم 2026.

وقرر الاتحاد النرويجي تخصيص عائدات بيع التذاكر من مباراة الكيان الصهيوني لدعم جهود الإغاثة في غزة.

"لإنقاذ الأرواح في غزة".. النرويج تتضامن مع فلسطين بعائدات مباراة الكيان الصهيوني

كرة القدم لا يمكن أن تبقى صامتة أمام الظلم

وأعرب الاتحاد الفلسطيني عن تقديره العميق للاتحاد النرويجي لكرة القدم على قراره المبدئي والإنساني بتخصيص عائدات بيع التذاكر من مباراة النرويج المقبلة ضد الكيان الصهيوني لدعم جهود الإغاثة في غزة.

وأضاف أن هذه الخطوة تتجاوز حدود الرياضة، فهي رسالة قوية بأن كرة القدم لا يمكن أن تبقى صامتة أمام الظلم والمعاناة الإنسانية المستمرة.

ودعا الاتحاد الفلسطيني بقية الاتحادات والمؤسسات والجهات الرياضية حول العالم إلى أن تحذو حذو موقف النرويج الشجاع.

وأكد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم التزامه بالدفاع عن نزاهة اللعبة، وحماية روحها الإنسانية، وضمان ألّا تكون كرة القدم أداة متواطئة في انتهاك حقوق الإنسان.

وتضم المجموعة التاسعة في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 كل من النرويج، الكيان الصهيوني، إيطاليا، إستونيا، مولدوفا.

طالع ترتيب مجموعات كأس العالم 2026 من هنا