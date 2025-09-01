قرر ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، استدعاء بنجامين بافارد لاعب إنتر ميلان الإيطالي، لتعويض غياب ويليام ساليبا لاعب أرسنال الإنجليزي.

وكان ويليام ساليبا تعرض للإصابة في مباراة فريقه أمام ليفربول، أمس الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

إصابة ساليبا

غادر ساليبا أرضية ملعب لقاء ليفربول وأرسنال في الجولة الثالثة من بريميرليج والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة (1-0)، متأثراً بإصاباته بعد مرور 5 دقائق فقط.

ويعاني ساليبا من إصابة على مستوى الكاحل الأيسر، مما أدى لخروجه من قائمة منتخب فرنسا لفترة التوقف الدولي الحالية.

سداسي في مستشفى أرسنال

استدعاء بافارد

تواصل ديشامب مع فران لو جال طبيب منتخب فرنسا، وقرروا عدم إمكانية انضمام ساليبا إلى قائمة الديوك للتوقف الدولي، بسبب الإصابة.

ووجه ديشامب الدعوة إلى بافارد للإنضمام إلى قائمة منتخب فرنسا لتعويض غياب ساليبا المصاب.

ويخوض المنتخب الفرنسي مباراتين في فترة التوقف الدولي، في تصفيات كأس العالم 2026، الأولى أمام أوكرانيا يوم 5 سبتمبر الجاري، والثانية أمام أيسلندا يوم 9 من الشهر ذاته.

قائمة منتخب فرنسا لمواجهتي أوكرانيا وآيسلندا