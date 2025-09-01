المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد إصابته خلال مباراة ليفربول.. بافارد بديلاً لساليبا في قائمة منتخب فرنسا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:11 م 01/09/2025
ساليبا

ويليام ساليبا

قرر ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، استدعاء بنجامين بافارد لاعب إنتر ميلان الإيطالي، لتعويض غياب ويليام ساليبا لاعب أرسنال الإنجليزي.

وكان ويليام ساليبا تعرض للإصابة في مباراة فريقه أمام ليفربول، أمس الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

إصابة ساليبا

غادر ساليبا أرضية ملعب لقاء ليفربول وأرسنال في الجولة الثالثة من بريميرليج والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة (1-0)، متأثراً بإصاباته بعد مرور 5 دقائق فقط.

ويعاني ساليبا من إصابة على مستوى الكاحل الأيسر، مما أدى لخروجه من قائمة منتخب فرنسا لفترة التوقف الدولي الحالية.

سداسي في مستشفى أرسنال

استدعاء بافارد

تواصل ديشامب مع فران لو جال طبيب منتخب فرنسا، وقرروا عدم إمكانية انضمام ساليبا إلى قائمة الديوك للتوقف الدولي، بسبب الإصابة.

ووجه ديشامب الدعوة إلى بافارد للإنضمام إلى قائمة منتخب فرنسا لتعويض غياب ساليبا المصاب.

ويخوض المنتخب الفرنسي مباراتين في فترة التوقف الدولي، في تصفيات كأس العالم 2026، الأولى أمام أوكرانيا يوم 5 سبتمبر الجاري، والثانية أمام أيسلندا يوم 9 من الشهر ذاته.

قائمة منتخب فرنسا لمواجهتي أوكرانيا وآيسلندا

مباراة فرنسا القادمة
تصفيات كأس العالم أرسنال ليفربول منتخب فرنسا ساليبا بافارد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات