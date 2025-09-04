المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

"الماكينات معطلة".. سلوفاكيا تسقط ألمانيا في تصفيات كأس العالم

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:42 م 04/09/2025
مباراة سلوفاكيا وألمانيا

مباراة سلوفاكيا وألمانيا في تصفيات كأس العالم

سقط المنتخب الألماني في فخ هزيمة مفاجأة، أمام نظيره منتخب سلوفاكيا، بهدفين دون رد، في افتتاح مشوار الماكينات، بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ثنائية هانكو وستريليتس تصدم منتخب ألمانيا

وتقدم المنتخب السلوفاكي بأقدام مدافعه ديفيد هانكو، من هجمة مرتدة، قادها اللاعب ذاته، ليتابع عرضية أرضية من زميله المهاجم دافيد ستريليتس، في الدقيقة 42 من الشوط الأول.

وضاعف منتخب سلوفاكيا تقدمه عن طريق دافيد ستريليتس، بعد مهارة فردية، عقب مراوغته للمدافع روديجر، قبل أن يسدد كرة صاروخية سكنت شباك المانشافت.

ليروي ساني: أثق في العودة لقائمة ألمانيا.. وأعلم ما يريده ناجلسمان

ترتيب مجموعة ألمانيا في تصفيات كأس العالم 2026

وتجمد رصيد منتخب ألمانيا عند 0 من النقاط، بينما حصد منتخب سلوفاكيا أول 3 نقاط له، ليحتل وصافة المجموعة الأولى في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026.

وفي مواجهات المجموعة ذاتها، انتصر منتخب أيرلندا الشمالية على حساب مضيفه منتخب لوكسمبورج بنتيجة 3-1.

إيطاليا تفقد سكاماكا أمام إستونيا في تصفيات المونديال

وانتهى الشوط الأول بين المنتخبي بالتعادل بنتيجة 1-1، قبل أن يسجل الضيوف هدفين، ليستغلوا النقص العددي في صفوف منتخب لوكسمبورج، بعد طرد لاعبه سيد كوراك في الدقيقة 66، ليكمل منتخب بلاده اللقاء بعشر لاعبيه.

وبهذا الانتصار ارتقى منتخب أيرلندا الشمالية للصدارة، بفارق الأهداف عن سلوفاكيا، بينما يتذيل منتخب لوكسمبورج الترتيب، بالتساوي مع المنتخب الألماني بدون رصيد.

مباراة ألمانيا القادمة
تصفيات كأس العالم منتخب ألمانيا سلوفاكيا

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

