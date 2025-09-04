سقط المنتخب الألماني في فخ هزيمة مفاجأة، أمام نظيره منتخب سلوفاكيا، بهدفين دون رد، في افتتاح مشوار الماكينات، بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ثنائية هانكو وستريليتس تصدم منتخب ألمانيا

وتقدم المنتخب السلوفاكي بأقدام مدافعه ديفيد هانكو، من هجمة مرتدة، قادها اللاعب ذاته، ليتابع عرضية أرضية من زميله المهاجم دافيد ستريليتس، في الدقيقة 42 من الشوط الأول.

وضاعف منتخب سلوفاكيا تقدمه عن طريق دافيد ستريليتس، بعد مهارة فردية، عقب مراوغته للمدافع روديجر، قبل أن يسدد كرة صاروخية سكنت شباك المانشافت.

ترتيب مجموعة ألمانيا في تصفيات كأس العالم 2026

وتجمد رصيد منتخب ألمانيا عند 0 من النقاط، بينما حصد منتخب سلوفاكيا أول 3 نقاط له، ليحتل وصافة المجموعة الأولى في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026.

وفي مواجهات المجموعة ذاتها، انتصر منتخب أيرلندا الشمالية على حساب مضيفه منتخب لوكسمبورج بنتيجة 3-1.

وانتهى الشوط الأول بين المنتخبي بالتعادل بنتيجة 1-1، قبل أن يسجل الضيوف هدفين، ليستغلوا النقص العددي في صفوف منتخب لوكسمبورج، بعد طرد لاعبه سيد كوراك في الدقيقة 66، ليكمل منتخب بلاده اللقاء بعشر لاعبيه.

وبهذا الانتصار ارتقى منتخب أيرلندا الشمالية للصدارة، بفارق الأهداف عن سلوفاكيا، بينما يتذيل منتخب لوكسمبورج الترتيب، بالتساوي مع المنتخب الألماني بدون رصيد.