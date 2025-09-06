يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لخوض تصفيات كأس العالم للمرة السادسة في مسيرته الكروية، في إنجاز يعكس استمراريته الفريدة وقدرته على تحدي الزمن.

فمنذ مشاركته الأولى في التصفيات المؤهلة لمونديال 2006، وحتى النسخة الحالية التي تمهد الطريق لمونديال 2026، ظل رونالدو حاضرًا بقوة في قلب أحداث كرة القدم العالمية.

من التصفيات المؤهلة لمونديال ألمانيا 2006 التي كانت بداية رحلته مع البطولات الكبرى، مرورًا بجنوب إفريقيا 2010، البرازيل 2014، روسيا 2018، وقطر 2022، وصولاً إلى التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، يواصل كريستيانو إثبات أن العمر مجرد رقم، وأن الطموح لا يعرف نهاية.

مسيرة كريستيانو في تصفيات كأس العالم مستمرة

يبدأ كريستيانو رونالدو مشواره في تصفيات كأس العالم 2026، من بوابة منتخب أرمينيا، مساء اليوم السبت، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويقع منتخب البرتغال في المجموعة السادسة في تصفيات كأس العالم 2026، برفقة منتخبات المجر، أيرلندا وأرمينيا.

وخاض رونالدو إجمالي 47 مباراة في تصفيات كأس العالم عبر مسيرته الكروية، سجل 36 هدفاً وصنع 14 آخرين.

أرقام رونالدو في التصفيات لا تعكس فقط غزارة تهديفه، بل تكشف عن شخصية قائد يتحمل المسؤولية في أصعب اللحظات، أهدافه الحاسمة وصناعته للأهداف جعلت منه عنصرًا لا غنى عنه في تشكيلة البرتغال على مدار ما يقارب عقدين من الزمن.

ومع بداية التصفيات الجديدة، يتطلع عشاق كرة القدم حول العالم إلى مشاهدة كريستيانو وهو يضيف فصلًا جديدًا إلى كتاب إنجازاته، في سعيه المستمر نحو تحقيق حلم آخر في المونديال.