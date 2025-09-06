يبدأ كريستيانو رونالدو أساسيًا في تشكيل منتخب البرتغال أمام أرمينيا، اليوم السبت.

ويحل منتخب البرتغال ضيفًا على أرمينيا في ملعب فازكين سركيسيان الجمهوري، ضمن افتتاحية مبارياتهما في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

تشكيل البرتغال

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

الدفاع: جواو كانسيلو، جونزالو إيناسيو، روبن دياز، نونو مينديز

الوسط: جواو نيفيز، برونو فيرنانديز، فيتينيا

الهجوم: بيدرو نيتو، جواو فيليكس، كريستيانو رونالدو

ويسعى كريستيانو رونالدو لتعزيز رقمه القياسي في صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لمنتخبات كرة القدم، برصيد 138 هدفًا.

وواصل المدرب روبرتو مارتينيز وضع ثقته الكاملة في رونالدو وكانسيلو وفيليكس، رغم رحيل الثلاثي عن الدوريات الأوروبية الكبرى، إذ يلعب جميعهم في الدوري السعودي مع النصر والهلال.

ويظهر منتخب البرتغال في تصفيات كأس العالم 2026 ضمن مجموعة تضم أرمينيا والمجر وأيرلندا.