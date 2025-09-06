المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تشكيل البرتغال.. رونالدو يبدأ أمام أرمينيا في تصفيات كأس العالم

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:53 م 06/09/2025
رونالدو

كريستيانو رونالدو - قائد منتخب البرتغال

يبدأ كريستيانو رونالدو أساسيًا في تشكيل منتخب البرتغال أمام أرمينيا، اليوم السبت.

ويحل منتخب البرتغال ضيفًا على أرمينيا في ملعب فازكين سركيسيان الجمهوري، ضمن افتتاحية مبارياتهما في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

تشكيل البرتغال

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

الدفاع: جواو كانسيلو، جونزالو إيناسيو، روبن دياز، نونو مينديز

الوسط: جواو نيفيز، برونو فيرنانديز، فيتينيا

الهجوم: بيدرو نيتو، جواو فيليكس، كريستيانو رونالدو

ويسعى كريستيانو رونالدو لتعزيز رقمه القياسي في صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لمنتخبات كرة القدم، برصيد 138 هدفًا.

وواصل المدرب روبرتو مارتينيز وضع ثقته الكاملة في رونالدو وكانسيلو وفيليكس، رغم رحيل الثلاثي عن الدوريات الأوروبية الكبرى، إذ يلعب جميعهم في الدوري السعودي مع النصر والهلال.

ويظهر منتخب البرتغال في تصفيات كأس العالم 2026 ضمن مجموعة تضم أرمينيا والمجر وأيرلندا.

مباراة البرتغال القادمة
تصفيات كأس العالم كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال

