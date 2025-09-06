المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
إنجاز نادر.. راشفورد يمثل إنجلترا أثناء لعبه لبرشلونة

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

07:25 م 06/09/2025
ماركوس راشفورد لاعب برشلونة

ماركوس راشفورد

كشف الجهاز الفني لمنتخب إنجلترا، بقيادة توماس توخيل، عن تشكيل الفريق الذي سيواجه نظيره أندورا، والذي شهد تواجد ماركوس راشفورد لاعب برشلونة أساسيًا.

ويضرب منتخب إنجلترا موعدًا مع نظيره أندورا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأوربية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

"خجول" و"ضائع".. تقارير: برشلونة يدرس إعادة راشفورد لمانشستر يونايتد

راشفورد يخلف لينكر

تواجد ماركوس راشفورد، مهاجم برشلونة في تشكيل منتخب إنجلترا بشكل أساسي، للمرة الأولى بعد انضمامه إلى النادي الكاتالوني، ليسير على خطى جاري لينكر.

وأصبح راشفورد هو ثاني لاعب في التاريخ يشارك مع منتخب إنجلترا أثناء لعبه لنادي برشلونة، وذلك بعد جاري لينكر الذي سبق له اللعب للفريق الكتالوني خلال الفترة من 1986 إلى 1989.

وارتدى جاري لينكر قميص برشلونة خلال 138 مباراة في مختلف المسابقات، ونجح في تسجيل 51 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

سانشو: إيمري وراشفورد أقنعاني بالانتقال إلى أستون فيلا

راشفورد مع برشلونة

انضم راشفورد إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية، قادمًا من صفوف مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.

وشارك راشفورد مع برشلونة خلال 3 مباريات في الدوري الإسباني بواقع 94 دقيقة حتى الآن.

برشلونة منتخب إنجلترا ماركوس راشفورد

