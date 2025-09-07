المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الماكينات دارت أمام أيرلندا الشمالية.. ألمانيا تحقق انتصارها الأول في تصفيات كأس العالم

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:42 م 07/09/2025
ألمانيا

من مباراة ألمانيا وأيرلندا الشمالية في تصفيات كأس العالم

نجح المنتخب الألماني في تحقيق انتصار أول في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026، مساء اليوم الأحد، بثلاثة أهداف لواحد أمام ضيفه القادم من أيرلندا الشمالية.

واستفاقت الماكينات الألمانية بعد أن تعثرت في افتتاحية تصفيات كأس العالم بالخسارة (2-0) أمام سلوفاكيا.

وبدا فريق المدرب جوليان ناجلسمان أفضل كثيرًا في مواجهة أيرلندا الشمالية، خاصة بعد إجراء 5 تغييرات على التشكيل الأساسي الذي خاض به مباراة سلوفاكيا. (طالع التفاصيل من هنا)

تفاصيل مباراة ألمانيا وأيرلندا الشمالية

افتتح منتخب ألمانيا أهدافه في مرمى أيرلندا الشمالية عن طريق الجناح سيرج جنابري في الدقيقة 7، إثر إنهاء مميز، بعد تمريرة بينية رائعة من المهاجم نيك فولتمايد.

ومع استمرار محاولات أيرلندا الشمالية، نجح الضيوف في إدراك التعادل في الدقيقة 34 بفضل تسديدة إسحاق برايس القوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك الألمانية.

وسجل ديفيد راوم هدفًا لمنتخب ألمانيا في الدقيقة 45+2 ألغي بداعي التسلل.

وعاد منتخب ألمانيا إلى التقدم مجددًا في الدقيقة 69 بهدف من توقيع البديل نديم أميري، بعدما تلقى عرضية أرضية رائعة من الظهير راوم.

وأنهى فيرتز آمال أيرلندا الشمالية بهدف ألماني ثالث في الدقيقة 72 من ركلة حرة مباشرة من مسافة بعيدة، إذ صوب كرة قوية لم يتمكن الحارس من التصدي لها.

ترتيب مجموعة ألمانيا في تصفيات كأس العالم

- سلوفاكيا: 6 نقاط

- أيرلندا الشمالية: 3 نقاط

- ألمانيا: 3 نقاط

- لوكسمبورج: دون نقاط

مباراة ألمانيا القادمة
