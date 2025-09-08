أكدت صحيفة آس الإسبانية، أن تألق رييس جيمس نجم نادي تشيلسي، مع منتخب إنجلترا، أصبح بمثابة مشكلة أمام ترينت ألكسندر أرنولد نجم ريال مدريد، الذي أصبح مهددًا بعدم التواجد مع المنتخب الإنجليزي في كأس العالم 2026 حال التأهل.

وأوضحت الصحيفة أن رييس جيمس استعاد ابتسامته على أرضية الملعب، بعدما ابتعدت عنه الإصابات، وعاد ليصبح لاعبًا أساسيًا في صفوف تشيلسي ومنتخب إنجلترا.

استبعاد أرنولد من منتخب إنجلترا.. ورييس جيمس يكافئ توخيل

وكان أرنولد أبرز الغائبين عن قائمة إنجلترا، خلال فترة التوقف الدولي الحالي، بينما بدأ رييس جيمس بصفة أساسية في مواجهة أندورا، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، كما صنع الهدف الأول لزميله ديكلان رايس.

وتحدث توخيل في تصريحات صحفية عن استبعاد نجم ريال مدريد، والاعتماد على جيمس قائلًا: "تحدثتُ مع ترينت، كان قرارًا صعبًا، لكنني أردتُ منه أن يُشاركني فيه، وقد قدّر ذلك وأوضح رغبته الشديدة في اللعب مع إنجلترا مجددًا".

وتابع: "أعتقد أن ترينت لاعبٌ يحتاج إلى ثقة ودعم مدربه وزملائه وناديه ومنتخب بلاده والجماهير، إنه بحاجةٍ لذلك".

توخيل: جيمس يتفوق بفارق طفيف على أرنولد

وواصل: "رييس جيمس يتقدم عليه حاليًا بفارقٍ طفيف في هذا المركز، بالنظر إلى ما قدمه لنا في المعسكرين التدريبيين الأخيرين، ومستواه في كأس العالم للأندية".

وإذا استمر نجم تشيلسي على مستواه الحالي، سيكون ترينت ألكسندر أرنولد أمام مهمة بالغة الصعوبة، لإيجاد مكان في التشكيلة الأساسية لمنتخب إنجلترا خلال كأس العالم في الصيف المقبل.