كال المدير الفني الإسباني روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب البرتغال، المديح مجددًا لكريستيانو رونالدو، في ظل الدور الذي يقدمه صاحب الـ40 عامًا في مشوار التأهل إلى منافسات كأس العالم.

وفاز منتخب البرتغال بخماسية نظيفة على أرمينيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، على أن يحل مساء غدٍ الثلاثاء ضيفًا على المجر.

مدرب البرتغال يتحدث عن رونالدو

وقال مدرب البرتغال في تصريحات نشرتها صحيفة ريكورد البرتغالية: "كريستيانو رونالدو جائع دائمًا، ويسعى إلى أن يكون الأفضل".

وأضاف مارتينيز: "ما ينقله كريستيانو رونالدو للاعبين في غرفة الملابس بوصفه قائدًا لمنتخب البرتغال يساعد كثيرًا، وله دور مهم جدًا".

وأكمل في المؤتمر الصحفي: "رونالدو يعيش يومه مثل أي لاعب شاب يخوض أول تجربة له.. الطريقة التي يكرس بها نفسه، والحيوية التي يظهر بها يوميًا".

قبل أن يختتم: "رونالدو يفعل كل ما بوسعه من أجل المشاركة في كأس العالم.. رونالدو ليس له أهداف طويلة المدى، هو فائز بطبعه، ويريد أن يكون الأفضل كل يوم، وتركيزه منصب على الحاضر فقط".

يشار إلى أن رونالدو بلغ 140 هدفًا دوليًا مع منتخب البرتغال، ليعزز رقمه القياسي كأكثر من سجل في تاريخ منتخبات كرة القدم.