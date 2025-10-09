المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
مدرب البرتغال: رونالدو سيبقى خالدا في ذاكرة كرة القدم إلى الأبد

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

01:22 ص 09/10/2025
رونالدو

كريستيانو رونالدو - قائد البرتغال

كال المدير الفني روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب البرتغال، المديح لكريستيانو رونالدو، مؤكدًا أن اسم صاحب الـ40 عامًا سيبقى خالدًا في ذاكرة كرة القدم إلى الأبد.

ويواصل كريستيانو رونالدو تمثيل منتخب البرتغال منذ مباراته الدولية الأولى في 2003.

تصريحات مدرب البرتغال عن كريستيانو رونالدو

وقال مدرب البرتغال في تصريحات نشرها موقع "givemesport" العالمي: "عملت مع العديد من العباقرة وأصحاب العقول المميزة في مسيرتي مع كرة القدم، لكن كريستيانو رونالدو ليس مثل أحد، إنه لا يفقد الجوع أبدًا".

وأضاف: "عادة ما يفقد اللاعبون الرغبة بعد تحقيق الإنجازات، لكن رونالدو لا يفعل ذلك".

وواصل تصريحاته: "بالنسبة لرونالدو، كل يوم هو فرصة ليصبح لاعبًا أفضل.. وهذا أمر فريد من نوعه".

وتابع: "رونالدو لم يعد اللاعب نفسه كما كان قبل 20 عامًا، لكنه دائمًا ما يجد وسيلة ليكون مفيدًا.. إنه نموذج يحتذى به، وحبه لكرة القدم ولمنتخب البرتغال واضح جدًا للجميع".

قبل أن يختتم: "رونالدو لديه أكثر من 200 مباراة دولية، ويواصل تقديم كل طاقته لمنتخب البرتغال، لذا سيبقى خالدًا في الذاكرة إلى الأبد".

يشار إلى أن كريستيانو رونالدو يتصدر ترتيب الهدافين الدوليين لكرة القدم تاريخيًا برصيد 141 هدفًا.

مباراة البرتغال القادمة
البرتغال كريستيانو رونالدو

