المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تعثرات أكثر من الانتصارات.. هل تسطع شمس ريبييرو مع الأهلي أمام بيراميدز؟

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

03:38 م 30/08/2025
ريبييرو

خوسيه ريبييرو

يخوض الإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني للنادي الأهلي، تجربته الأولى حينما يصطدم بأحد الكبار عندما يواجه بيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد نهاية مسابقة كأس العالم للأندية التي لم يحقق خلالها ما كانت جماهير الأحمر ترجوه.

وظهر الأهلي في كأس العالم للأندية بشكل مقبول نظرًا للفارق في المنافسة وحجم المسابقة، إذ لم ينجح سوى في حصد نقطة التعادل أمام كل من بورتو البرتغالي، وإنتر ميامي الأمريكي، بينما خسر أمام بالميراس البرازيلي، ليودع من دور المجموعات حاملًا نقطتين.

مفاضلة في وسط الملعب وعودة شريف.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز بالدوري

تحدي ينتظر خوسيه ريبييرو

خوسيه ريبييرو الذي خاض مع الأهلي 3 مباريات فقط في الدوري المصري، كان ظهوره ليس كما كان منتظرًا من جانب الجماهير، حيث سقط الفريق في فخ التعادل خلال مواجهتين، ولم ينجح سوى في تحقيق الفوز أمام فاركو.

ويسعى خوسيه ريبييرو لتحقيق الفوز أمام بيراميدز في أول اختبار حقيقي له مع الأهلي، منذ توليه المهمة حيث ستتجه أنظار الجماهير صوب اللقاء الذي يعني الكثير لأنصار الأحمر، وربما قد يترتب عليه قناعات جديدة تجاه المدرب الإسباني.

ويواجه ريبييرو، فريق بيراميدز بحثًا عن عودة الثقة إلى جماهير الأهلي بعد أن اهتزت مؤخرًا، ويرى المدرب الإسباني وفقًا لما علمه مراسل "يلا كورة" أن الشكل التالي هو الأنسب لمباراته أمام بيراميدز.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، أحمد رمضان بيكهام، كريم فؤاد

خط الوسط: أليو ديانج، محمد علي بن رمضان (أحمد نبيل كوكا)، أشرف بنشرقي، محمود حسن تريزيجيه، أحمد مصطفي زيزو

خط الهجوم: محمد شريف

وتنطلق المباراة بين الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي وبيراميدز يبحثان عن نتيجة غائبة منذ "400 يوم" في الدوري

مباريات ريبييرو مع الأهلي

- الأهلي 0-0 إنتر ميامي (كأس العالم للأندية)

- بالميراس 2-0 الأهلي (كأس العالم للأندية)

- بورتو 4-4 الأهلي (كأس العالم للأندية)

- مودرن سبورت 2-2 الأهلي (الدوري المصري)

- الأهلي 4-1 فاركو (الدوري المصري)

- غزل المحلة 0-0 الأهلي (الدوري المصري)

ماذا قدم خوسيه ريبييرو أمام الكبار في رحلته الأخيرة؟

خوسيه ريبييرو، الذي ينظر إليه كأحد أفضل المدربين في جنوب أفريقيا، نجح في إعادة أورلاندو بايرتس إلى طريق الألقاب من جديد، إلى جانب تحقيق إنجاز غاب حدوثه مع القراصنة بالوصول إلى نصف نهائي دوري الأبطال بعد فترة طويلة.

رغم ذلك إلا أن مبارياته أمام الكبار خلال توليه قيادة أورلاندو بايرتس لم تكن الأفضل بالنظر إلى عدد المباريات، حيث نجح في الفوز في 10 مباريات وتعادل في 4 وخسر 8 من إجمالي 22 مناسبة.

يظهر به أمام الأهلي.. بيراميدز يكشف تصميم قميصه الأساسي الجديد (صور)

أبرز مباريات ريبييرو مع أورلاندو بايرتس

- أورلاندو بايرتس 0-0 ماميلودي صنداونز (كأس MTN8)

- ماميلودي صنداونز 0-3 أورلاندو بايرتس (كأس MTN8)

- أورلاندو بايرتس 0-1 كايزر تشيفز (الدوري الجنوب أفريقي)

- صنداونز 2-0 أورلاندو بايرتس (الدوري الجنوب أفريقي)

- أورلاندو بايرتس 0-1 ماميلودي صنداونز (الدوري الجنوب أفريقي)

- كايزر تشيفز 1-0 أورلاندو بايرتس (الدوري الجنوب أفريقي)

- كايزر تشيفز 1-2 أورلاندو بايرتس (كأس جنوب أفريقيا)

- أورلاندو بايرتس 0-1 ماميلودي صنداونز (الدوري الجنوب أفريقي)

- أورلاندو بايرتس 3-1 ماميلودي صنداونز (كأس MTN8)

- كايزر تشيفز 0-1 أورلاندو بايرتس (الدوري الجنوب أفريقي)

- ماميلودي صنداونز 1-1 أورلاندو بايرتس (الدوري الجنوب أفريقي)

- أورلاندو بايرتس 3-2 كايزر تشيفز (الدوري الجنوب أفريقي)

- ماميلودي صنداونز 1-2 أورلاندو بايرتس (كأس جنوب أفريقيا)

- أورلاندو بايرتس 0-0 الأهلي (دوري أبطال أفريقيا)

- الأهلي 1-2 أورلاندو بايرتس (دوري أبطال أفريقيا)

- أورلاندو بايرتس 1-0 كايزر تشيفز (الدوري الجنوب أفريقي)

- ماميلودي صنداونز 4-1 أورلاندو بايرتس (الدوري الجنوب أفريقي)

- أورلاندو بايرتس 2-1 ماميلودي صنداونز (الدوري الجنوب أفريقي)

- أورلاندو بايرتس 0-0 بيراميدز (دوري أبطال أفريقيا)

- بيراميدز 3-2 أورلاندو بايرتس (دوري أبطال أفريقيا)

- كايزر تشيفز 1-2 أورلاندو بايرتس (الدوري الجنوب أفريقي)

- كايزر تشيفز 2-1 أورلاندو بايرتس (كأس جنوب أفريقيا)

 

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري بيراميدز خوسيه ريبييرو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521867/تعثرات-أكثر-من-الانتصارات-هل-تسطع-شمس-ريبييرو-مع-الأهلي-أمام-بيراميدز-", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "طه عبد الله", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%b7%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87/295" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"تعثرات أكثر من الانتصارات.. هل تسطع شمس ريبييرو مع الأهلي أمام بيراميدز؟", "alternativeHeadline":"هل تسطع شمس ريبييرو مع الأهلي أمام بيراميدز؟", "description": "يخوض الإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني للنادي الأهلي، تجربته الأولى حينما يصطدم بأحد الكبار عندما يواجه بيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد نهاية مسابقة كأس العالم للأندية التي لم يحقق خلالها ما كانت جماهير الأحمر ترجوه. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/6/15/12025_6_15_10_9.webp", "keywords": "خوسيه ريبييرو-الدوري المصري-الأهلي-بيراميدز", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521867/تعثرات-أكثر-من-الانتصارات-هل-تسطع-شمس-ريبييرو-مع-الأهلي-أمام-بيراميدز-", "articleBody": "يخوض الإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني للنادي الأهلي، تجربته الأولى حينما يصطدم بأحد الكبار عندما يواجه بيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد نهاية مسابقة كأس العالم للأندية التي لم يحقق خلالها ما كانت جماهير الأحمر ترجوه.وظهر الأهلي في كأس العالم للأندية بشكل مقبول نظرًا للفارق في المنافسة وحجم المسابقة، إذ لم ينجح سوى في حصد نقطة التعادل أمام كل من بورتو البرتغالي، وإنتر ميامي الأمريكي، بينما خسر أمام بالميراس البرازيلي، ليودع من دور المجموعات حاملًا نقطتين.مفاضلة في وسط الملعب وعودة شريف.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز بالدوريتحدي ينتظر خوسيه ريبييروخوسيه ريبييرو الذي خاض مع الأهلي 3 مباريات فقط في الدوري المصري، كان ظهوره ليس كما كان منتظرًا من جانب الجماهير، حيث سقط الفريق في فخ التعادل خلال مواجهتين، ولم ينجح سوى في تحقيق الفوز أمام فاركو.ويسعى خوسيه ريبييرو لتحقيق الفوز أمام بيراميدز في أول اختبار حقيقي له مع الأهلي، منذ توليه المهمة حيث ستتجه أنظار الجماهير صوب اللقاء الذي يعني الكثير لأنصار الأحمر، وربما قد يترتب عليه قناعات جديدة تجاه المدرب الإسباني.ويواجه ريبييرو، فريق بيراميدز بحثًا عن عودة الثقة إلى جماهير الأهلي بعد أن اهتزت مؤخرًا، ويرى المدرب الإسباني وفقًا لما علمه مراسل "يلا كورة" أن الشكل التالي هو الأنسب لمباراته أمام بيراميدز.حراسة المرمى: محمد الشناويخط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، أحمد رمضان بيكهام، كريم فؤادخط الوسط: أليو ديانج، محمد علي بن رمضان (أحمد نبيل كوكا)، أشرف بنشرقي، محمود حسن تريزيجيه، أحمد مصطفي زيزوخط الهجوم: محمد شريفوتنطلق المباراة بين الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.الأهلي وبيراميدز يبحثان عن نتيجة غائبة منذ "400 يوم" في الدوريمباريات ريبييرو مع الأهلي- الأهلي 0-0 إنتر ميامي (كأس العالم للأندية)- بالميراس 2-0 الأهلي (كأس العالم للأندية)- بورتو 4-4 الأهلي (كأس العالم للأندية)- مودرن سبورت 2-2 الأهلي (الدوري المصري)- الأهلي 4-1 فاركو (الدوري المصري)- غزل المحلة 0-0 الأهلي (الدوري المصري)ماذا قدم خوسيه ريبييرو أمام الكبار في رحلته الأخيرة؟خوسيه ريبييرو، الذي ينظر إليه كأحد أفضل المدربين في جنوب أفريقيا، نجح في إعادة أورلاندو بايرتس إلى طريق الألقاب من جديد، إلى جانب تحقيق إنجاز&nbsp;غاب&nbsp;حدوثه مع القراصنة بالوصول إلى نصف نهائي دوري الأبطال بعد فترة طويلة.رغم ذلك إلا أن مبارياته أمام الكبار خلال توليه قيادة أورلاندو بايرتس لم تكن الأفضل بالنظر إلى عدد المباريات، حيث نجح في الفوز في 10 مباريات وتعادل في 4 وخسر 8 من إجمالي 22 مناسبة.يظهر به أمام الأهلي.. بيراميدز يكشف تصميم قميصه الأساسي الجديد (صور)أبرز مباريات ريبييرو مع أورلاندو بايرتس- أورلاندو بايرتس 0-0 ماميلودي صنداونز (كأس MTN8)- ماميلودي صنداونز 0-3 أورلاندو بايرتس (كأس MTN8)- أورلاندو بايرتس 0-1 كايزر تشيفز (الدوري الجنوب أفريقي)- صنداونز 2-0 أورلاندو بايرتس (الدوري الجنوب أفريقي)- أورلاندو بايرتس 0-1 ماميلودي صنداونز (الدوري الجنوب أفريقي)- كايزر تشيفز 1-0 أورلاندو بايرتس (الدوري الجنوب أفريقي)- كايزر تشيفز 1-2 أورلاندو بايرتس (كأس جنوب أفريقيا)- أورلاندو بايرتس 0-1 ماميلودي صنداونز (الدوري الجنوب أفريقي)- أورلاندو بايرتس 3-1 ماميلودي صنداونز (كأس MTN8)- كايزر تشيفز 0-1 أورلاندو بايرتس (الدوري الجنوب أفريقي)- ماميلودي صنداونز 1-1 أورلاندو بايرتس (الدوري الجنوب أفريقي)- أورلاندو بايرتس 3-2 كايزر تشيفز (الدوري الجنوب أفريقي)- ماميلودي صنداونز 1-2 أورلاندو بايرتس (كأس جنوب أفريقيا)- أورلاندو بايرتس 0-0 الأهلي (دوري أبطال أفريقيا)- الأهلي 1-2 أورلاندو بايرتس (دوري أبطال أفريقيا)- أورلاندو بايرتس 1-0 كايزر تشيفز (الدوري الجنوب أفريقي)- ماميلودي صنداونز 4-1 أورلاندو بايرتس (الدوري الجنوب أفريقي)- أورلاندو بايرتس 2-1 ماميلودي صنداونز (الدوري الجنوب أفريقي)- أورلاندو بايرتس 0-0 بيراميدز (دوري أبطال أفريقيا)- بيراميدز 3-2 أورلاندو بايرتس (دوري أبطال أفريقيا)- كايزر تشيفز 1-2 أورلاندو بايرتس (الدوري الجنوب أفريقي)- كايزر تشيفز 2-1 أورلاندو بايرتس (كأس جنوب أفريقيا)&nbsp;", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/6/15/12025_6_15_10_9.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 30T15:38: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-30T17:31:04+03:00", "datePublished" : "2025-08-30T15:38:00+03:00" }