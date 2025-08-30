يخوض الإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني للنادي الأهلي، تجربته الأولى حينما يصطدم بأحد الكبار عندما يواجه بيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد نهاية مسابقة كأس العالم للأندية التي لم يحقق خلالها ما كانت جماهير الأحمر ترجوه.

وظهر الأهلي في كأس العالم للأندية بشكل مقبول نظرًا للفارق في المنافسة وحجم المسابقة، إذ لم ينجح سوى في حصد نقطة التعادل أمام كل من بورتو البرتغالي، وإنتر ميامي الأمريكي، بينما خسر أمام بالميراس البرازيلي، ليودع من دور المجموعات حاملًا نقطتين.

مفاضلة في وسط الملعب وعودة شريف.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز بالدوري

تحدي ينتظر خوسيه ريبييرو

خوسيه ريبييرو الذي خاض مع الأهلي 3 مباريات فقط في الدوري المصري، كان ظهوره ليس كما كان منتظرًا من جانب الجماهير، حيث سقط الفريق في فخ التعادل خلال مواجهتين، ولم ينجح سوى في تحقيق الفوز أمام فاركو.

ويسعى خوسيه ريبييرو لتحقيق الفوز أمام بيراميدز في أول اختبار حقيقي له مع الأهلي، منذ توليه المهمة حيث ستتجه أنظار الجماهير صوب اللقاء الذي يعني الكثير لأنصار الأحمر، وربما قد يترتب عليه قناعات جديدة تجاه المدرب الإسباني.

ويواجه ريبييرو، فريق بيراميدز بحثًا عن عودة الثقة إلى جماهير الأهلي بعد أن اهتزت مؤخرًا، ويرى المدرب الإسباني وفقًا لما علمه مراسل "يلا كورة" أن الشكل التالي هو الأنسب لمباراته أمام بيراميدز.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، أحمد رمضان بيكهام، كريم فؤاد

خط الوسط: أليو ديانج، محمد علي بن رمضان (أحمد نبيل كوكا)، أشرف بنشرقي، محمود حسن تريزيجيه، أحمد مصطفي زيزو

خط الهجوم: محمد شريف

وتنطلق المباراة بين الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي وبيراميدز يبحثان عن نتيجة غائبة منذ "400 يوم" في الدوري

مباريات ريبييرو مع الأهلي

- الأهلي 0-0 إنتر ميامي (كأس العالم للأندية)

- بالميراس 2-0 الأهلي (كأس العالم للأندية)

- بورتو 4-4 الأهلي (كأس العالم للأندية)

- مودرن سبورت 2-2 الأهلي (الدوري المصري)

- الأهلي 4-1 فاركو (الدوري المصري)

- غزل المحلة 0-0 الأهلي (الدوري المصري)

ماذا قدم خوسيه ريبييرو أمام الكبار في رحلته الأخيرة؟

خوسيه ريبييرو، الذي ينظر إليه كأحد أفضل المدربين في جنوب أفريقيا، نجح في إعادة أورلاندو بايرتس إلى طريق الألقاب من جديد، إلى جانب تحقيق إنجاز غاب حدوثه مع القراصنة بالوصول إلى نصف نهائي دوري الأبطال بعد فترة طويلة.

رغم ذلك إلا أن مبارياته أمام الكبار خلال توليه قيادة أورلاندو بايرتس لم تكن الأفضل بالنظر إلى عدد المباريات، حيث نجح في الفوز في 10 مباريات وتعادل في 4 وخسر 8 من إجمالي 22 مناسبة.

يظهر به أمام الأهلي.. بيراميدز يكشف تصميم قميصه الأساسي الجديد (صور)

أبرز مباريات ريبييرو مع أورلاندو بايرتس

- أورلاندو بايرتس 0-0 ماميلودي صنداونز (كأس MTN8)

- ماميلودي صنداونز 0-3 أورلاندو بايرتس (كأس MTN8)

- أورلاندو بايرتس 0-1 كايزر تشيفز (الدوري الجنوب أفريقي)

- صنداونز 2-0 أورلاندو بايرتس (الدوري الجنوب أفريقي)

- أورلاندو بايرتس 0-1 ماميلودي صنداونز (الدوري الجنوب أفريقي)

- كايزر تشيفز 1-0 أورلاندو بايرتس (الدوري الجنوب أفريقي)

- كايزر تشيفز 1-2 أورلاندو بايرتس (كأس جنوب أفريقيا)

- أورلاندو بايرتس 0-1 ماميلودي صنداونز (الدوري الجنوب أفريقي)

- أورلاندو بايرتس 3-1 ماميلودي صنداونز (كأس MTN8)

- كايزر تشيفز 0-1 أورلاندو بايرتس (الدوري الجنوب أفريقي)

- ماميلودي صنداونز 1-1 أورلاندو بايرتس (الدوري الجنوب أفريقي)

- أورلاندو بايرتس 3-2 كايزر تشيفز (الدوري الجنوب أفريقي)

- ماميلودي صنداونز 1-2 أورلاندو بايرتس (كأس جنوب أفريقيا)

- أورلاندو بايرتس 0-0 الأهلي (دوري أبطال أفريقيا)

- الأهلي 1-2 أورلاندو بايرتس (دوري أبطال أفريقيا)

- أورلاندو بايرتس 1-0 كايزر تشيفز (الدوري الجنوب أفريقي)

- ماميلودي صنداونز 4-1 أورلاندو بايرتس (الدوري الجنوب أفريقي)

- أورلاندو بايرتس 2-1 ماميلودي صنداونز (الدوري الجنوب أفريقي)

- أورلاندو بايرتس 0-0 بيراميدز (دوري أبطال أفريقيا)

- بيراميدز 3-2 أورلاندو بايرتس (دوري أبطال أفريقيا)

- كايزر تشيفز 1-2 أورلاندو بايرتس (الدوري الجنوب أفريقي)

- كايزر تشيفز 2-1 أورلاندو بايرتس (كأس جنوب أفريقيا)