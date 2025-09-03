المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

النحاس: سنتناقش حول عودة عبد القادر.. ونحتاج إلى مباراة ودية

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:23 م 03/09/2025
النحاس

عماد النحاس

تحدث عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للنادي الأهلي، عن الفترة المقبلة وموقف أحمد عبد القادر لاعب الفريق من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأعلن النادي الأهلي تعيين عماد النحاس قائمًا بأعمال المدير الفني للفريق، وعادل مصطفى مدربًا عامًا، ومحمد نجيب مدربًا لحين التعاقد مع جهاز فني جديد.

عماد النحاس يتحدث عن.. الجهاز الفني المؤقت.. تدريبات الأهلي.. وحالة المصابين

تصريحات عماد النحاس

وجد عماد النحاس، الفرصة للحديث عن أحمد عبد القادر، وذلك أثناء مداخلة له على قناة "الأهلي" قائلًا: "سنتناقش بخصوص عودة أحمد عبد القادر إلى التدريبات، تحدثت مع محمد يوسف ولكن لم نجلس بعد مع وليد صلاح الدين وغدًا سنتناقش في الأمر، ووارد تواجده بنسبة كبيرة ولا توجد مشكلة لدى أحمد تمنعه من التواجد، إذا كان هناك اختلاف أو وجهة نظر للجهاز الفني في السابق سنرى وفقًا لرؤية النادي وهذا هو الأهم".

وأضاف: "ما حدث مع الجهاز الفني السابق كان عبارة عن عدم توفيق والأمور الأخرى من الصعب أن أتحدث بشأنها لأن هذا أمر يخص الجهاز واللاعبين، أدرك أن الصورة لم تبدو جيدة خلال المباريات لكن لا شيء يمنع ظهورنا بشكل جيد سوى غياب التوفيق".

وواصل: "تمرنا بشكل جيد وكل ما طلب من اللاعبين تم تنفيذه خلال فترات كبيرة، لكننا كنا نحتاج إلى وقت أطول للاعبين من أجل التجانس وتنفيذ التعليمات، والسبب الرئيسي غياب التوفيق".

وأكمل: "سنبدأ بمواجهة إنبي وبكل تأكيد جميع المباريات صعبة لكن إنبي سيراميكا كليوباترا حرس الحدود الزمالك الكهرباء ومن ثم التوقف الدولي، فتفكيرنا أن الفوز هام في تلك المباريات وسنتحدث من الغد والأهلي لا يفكر سوى في الفوز".

وأضاف النحاس: "بداية من الغد سنتناقش مع الجهاز الطبي وسنرى الأنسب من بين اللاعبين المتاحين، وذلك بسبب وجود بعض اللاعبين مع منتخب الشباب، حمزة حال عودته مع المنتخب سينضم لنا، إذا كان هناك فرصة لإقامة مباراة ودية خلال الفترة المقبلة سنفعل ذلك وذلك من أجل الوصول إلى أفضل حالة فنية، وسنحتاج إلى مباراة ودية".

وكيل أبيل فيريرا يكشف عبر "يلا كورة" حقيقة مفاوضات الأهلي

الفترة القادمة للفريق

قال النحاس: "الدوري صعب لأن عدد المباريات أصبح أقل والكل يحارب من أجل التأهل إلى المجموعة الأولى، وبالنظر نرى أن الظروف متشابهة بين الفرق المتنافسة على الدوري، والدوري يحتاج إلى نفس أطول من الجيد أن الخسارة جاءت في البداية وذلك أمر وصل إلى اللاعبين وهذا كان الحديث الدائر بينهم وما رأيته شيء مبشر لما سيحدث بالفترة المقبلة".

وأتم حديثه: "لا يوجد مشاكل في الفريق لكن يجب النظر إلى خلق التفاهم بين الجهاز الفني واللاعبين والكل يرى أنه الأجدر بالمشاركة وفي النهاية الأمر وجهة نظر للجهاز الفني ويجب على الجميع بذل أقصى مجهود، ولا يوجد مدرب لديه مشكلة مع أي لاعب".

 

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي عماد النحاس الدوري المصري أحمد عبد القادر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/522306/النحاس-سنتناقش-حول-عودة-عبد-القادر-ونحتاج-إلى-مباراة-ودية", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "طه عبد الله", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%b7%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87/295" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"النحاس: سنتناقش حول عودة عبد القادر.. ونحتاج إلى مباراة ودية", "alternativeHeadline":"النحاس: سنتناقش حول عودة عبد القادر", "description": "تحدث عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للنادي الأهلي، عن الفترة المقبلة وموقف أحمد عبد القادر لاعب الفريق من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/9/2/542760101-1163559532264027-4866372660654982593-n2025_9_2_22_29.webp", "keywords": "أحمد عبد القادر-الأهلي-عماد النحاس-الدوري المصري", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/522306/النحاس-سنتناقش-حول-عودة-عبد-القادر-ونحتاج-إلى-مباراة-ودية", "articleBody": "تحدث عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للنادي الأهلي، عن الفترة المقبلة وموقف أحمد عبد القادر لاعب الفريق من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.وأعلن النادي الأهلي تعيين عماد النحاس قائمًا بأعمال المدير الفني للفريق، وعادل مصطفى مدربًا عامًا، ومحمد نجيب مدربًا لحين التعاقد مع جهاز فني جديد.عماد النحاس يتحدث عن.. الجهاز الفني المؤقت.. تدريبات الأهلي.. وحالة المصابينتصريحات عماد النحاسوجد عماد النحاس، الفرصة للحديث عن أحمد عبد القادر، وذلك أثناء مداخلة له على قناة "الأهلي" قائلًا: "سنتناقش بخصوص عودة أحمد عبد القادر إلى التدريبات، تحدثت مع محمد يوسف ولكن لم نجلس بعد مع وليد صلاح الدين وغدًا سنتناقش في الأمر، ووارد تواجده بنسبة كبيرة ولا توجد مشكلة لدى أحمد تمنعه من التواجد، إذا كان هناك اختلاف أو وجهة نظر للجهاز الفني في السابق سنرى وفقًا لرؤية النادي وهذا هو الأهم".وأضاف: "ما حدث مع الجهاز الفني السابق كان عبارة عن عدم توفيق والأمور الأخرى من الصعب أن أتحدث بشأنها لأن هذا أمر يخص الجهاز واللاعبين، أدرك أن الصورة لم تبدو جيدة خلال المباريات لكن لا شيء يمنع ظهورنا بشكل جيد سوى غياب التوفيق".وواصل: "تمرنا بشكل جيد وكل ما طلب من اللاعبين تم تنفيذه خلال فترات كبيرة، لكننا كنا نحتاج إلى وقت أطول للاعبين من أجل التجانس وتنفيذ التعليمات، والسبب الرئيسي غياب التوفيق".وأكمل: "سنبدأ بمواجهة إنبي وبكل تأكيد جميع المباريات صعبة لكن إنبي سيراميكا كليوباترا حرس الحدود الزمالك الكهرباء ومن ثم التوقف الدولي، فتفكيرنا أن الفوز هام في تلك المباريات وسنتحدث من الغد والأهلي لا يفكر سوى في الفوز".وأضاف النحاس: "بداية من الغد سنتناقش مع الجهاز الطبي وسنرى الأنسب من بين اللاعبين المتاحين، وذلك بسبب وجود بعض اللاعبين مع منتخب الشباب، حمزة حال عودته مع المنتخب سينضم لنا، إذا كان هناك فرصة لإقامة مباراة ودية خلال الفترة المقبلة سنفعل ذلك وذلك من أجل الوصول إلى أفضل حالة فنية، وسنحتاج إلى مباراة ودية".وكيل أبيل فيريرا يكشف عبر "يلا كورة" حقيقة مفاوضات الأهليالفترة القادمة للفريققال النحاس: "الدوري صعب لأن عدد المباريات أصبح أقل والكل يحارب من أجل التأهل إلى المجموعة الأولى، وبالنظر نرى أن الظروف متشابهة بين الفرق المتنافسة على الدوري، والدوري يحتاج إلى نفس أطول من الجيد أن الخسارة جاءت في البداية وذلك أمر وصل إلى اللاعبين وهذا كان الحديث الدائر بينهم وما رأيته شيء مبشر لما سيحدث بالفترة المقبلة".وأتم حديثه: "لا يوجد مشاكل في الفريق لكن يجب النظر إلى خلق التفاهم بين الجهاز الفني واللاعبين والكل يرى أنه الأجدر بالمشاركة وفي النهاية الأمر وجهة نظر للجهاز الفني ويجب على الجميع بذل أقصى مجهود، ولا يوجد مدرب لديه مشكلة مع أي لاعب".&nbsp;", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/9/2/542760101-1163559532264027-4866372660654982593-n2025_9_2_22_29.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 09 - 03T23:23: 00+03:00", "dateModified" : "2025-09-03T23:24:10+03:00", "datePublished" : "2025-09-03T23:23:00+03:00" }