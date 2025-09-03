تحدث عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للنادي الأهلي، عن الفترة المقبلة وموقف أحمد عبد القادر لاعب الفريق من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأعلن النادي الأهلي تعيين عماد النحاس قائمًا بأعمال المدير الفني للفريق، وعادل مصطفى مدربًا عامًا، ومحمد نجيب مدربًا لحين التعاقد مع جهاز فني جديد.

عماد النحاس يتحدث عن.. الجهاز الفني المؤقت.. تدريبات الأهلي.. وحالة المصابين

تصريحات عماد النحاس

وجد عماد النحاس، الفرصة للحديث عن أحمد عبد القادر، وذلك أثناء مداخلة له على قناة "الأهلي" قائلًا: "سنتناقش بخصوص عودة أحمد عبد القادر إلى التدريبات، تحدثت مع محمد يوسف ولكن لم نجلس بعد مع وليد صلاح الدين وغدًا سنتناقش في الأمر، ووارد تواجده بنسبة كبيرة ولا توجد مشكلة لدى أحمد تمنعه من التواجد، إذا كان هناك اختلاف أو وجهة نظر للجهاز الفني في السابق سنرى وفقًا لرؤية النادي وهذا هو الأهم".

وأضاف: "ما حدث مع الجهاز الفني السابق كان عبارة عن عدم توفيق والأمور الأخرى من الصعب أن أتحدث بشأنها لأن هذا أمر يخص الجهاز واللاعبين، أدرك أن الصورة لم تبدو جيدة خلال المباريات لكن لا شيء يمنع ظهورنا بشكل جيد سوى غياب التوفيق".

وواصل: "تمرنا بشكل جيد وكل ما طلب من اللاعبين تم تنفيذه خلال فترات كبيرة، لكننا كنا نحتاج إلى وقت أطول للاعبين من أجل التجانس وتنفيذ التعليمات، والسبب الرئيسي غياب التوفيق".

وأكمل: "سنبدأ بمواجهة إنبي وبكل تأكيد جميع المباريات صعبة لكن إنبي سيراميكا كليوباترا حرس الحدود الزمالك الكهرباء ومن ثم التوقف الدولي، فتفكيرنا أن الفوز هام في تلك المباريات وسنتحدث من الغد والأهلي لا يفكر سوى في الفوز".

وأضاف النحاس: "بداية من الغد سنتناقش مع الجهاز الطبي وسنرى الأنسب من بين اللاعبين المتاحين، وذلك بسبب وجود بعض اللاعبين مع منتخب الشباب، حمزة حال عودته مع المنتخب سينضم لنا، إذا كان هناك فرصة لإقامة مباراة ودية خلال الفترة المقبلة سنفعل ذلك وذلك من أجل الوصول إلى أفضل حالة فنية، وسنحتاج إلى مباراة ودية".

الفترة القادمة للفريق

قال النحاس: "الدوري صعب لأن عدد المباريات أصبح أقل والكل يحارب من أجل التأهل إلى المجموعة الأولى، وبالنظر نرى أن الظروف متشابهة بين الفرق المتنافسة على الدوري، والدوري يحتاج إلى نفس أطول من الجيد أن الخسارة جاءت في البداية وذلك أمر وصل إلى اللاعبين وهذا كان الحديث الدائر بينهم وما رأيته شيء مبشر لما سيحدث بالفترة المقبلة".

وأتم حديثه: "لا يوجد مشاكل في الفريق لكن يجب النظر إلى خلق التفاهم بين الجهاز الفني واللاعبين والكل يرى أنه الأجدر بالمشاركة وفي النهاية الأمر وجهة نظر للجهاز الفني ويجب على الجميع بذل أقصى مجهود، ولا يوجد مدرب لديه مشكلة مع أي لاعب".