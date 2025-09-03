نفى وكيل المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، وجود أي مفاوضات من جانب النادي الأهلي، بشأن تولي موكله المهمة الفنية للفريق الأحمر بالفترة المقبلة خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

ويواصل النادي الأهلي بحثه عن مدرب يقود الفريق بالفترة المقبل، بعد أن وجه الشكر للراحل خوسيه ريبيرو، حيث اتفق الطرفان على فسخ التعاقد بينهما بالتراضي، بسبب سوء النتائج التي أحاطت بالأحمر مؤخرًا.

وكيل ميكالي يتحدث

أكد كايو زيلر، وكيل أعمال روجيرو ميكالي، عبر "يلا كورة" عدم وجود مفاوضات مع النادي الأهلي لتولي المهمة الفنية للفريق، مشيرًا إلى ترحيب المدرب البرازيلي بقبول المهمة حال وصوله عرضًا رسميًا من الأحمر.

وقال كايو زيلر، وكيل ميكالي، في تصريحات لـ"يلا كورة": "لم يحدث تواصل معنا من جانب الأهلي وسيكون تدريبه شرفًا كبيرًا لنا".

وأضاف وكيل المدرب البرازيلي: "ميكالي لا يزال مرتبطًا جدًا بكرة القدم المصرية".

رحيل ريبيرو وتعيين النحاس

تولى عماد النحاس المهمة الفنية للنادي الأهلي بشكل مؤقت في الوقت الراهن، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي، وذلك خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد إنبي

يضرب النادي الأهلي موعدًا مع نظيره إنبي يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.