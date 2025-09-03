المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
وكيله ليلا كورة: تدريب الأهلي شرف كبير.. وميكالي ما زال مرتبطًا بالكرة المصرية

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:46 م 03/09/2025
ميكالي

روجيرو ميكالي

نفى وكيل المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، وجود أي مفاوضات من جانب النادي الأهلي، بشأن تولي موكله المهمة الفنية للفريق الأحمر بالفترة المقبلة خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

ويواصل النادي الأهلي بحثه عن مدرب يقود الفريق بالفترة المقبل، بعد أن وجه الشكر للراحل خوسيه ريبيرو، حيث اتفق الطرفان على فسخ التعاقد بينهما بالتراضي، بسبب سوء النتائج التي أحاطت بالأحمر مؤخرًا.

بينهم عادل مصطفى وأمير عبدالحميد.. الأهلي يعلن انضمام 4 عناصر جديدة لجهاز النحاس

وكيل ميكالي يتحدث

أكد كايو زيلر، وكيل أعمال روجيرو ميكالي، عبر "يلا كورة" عدم وجود مفاوضات مع النادي الأهلي لتولي المهمة الفنية للفريق، مشيرًا إلى ترحيب المدرب البرازيلي بقبول المهمة حال وصوله عرضًا رسميًا من الأحمر.

وقال كايو زيلر، وكيل ميكالي، في تصريحات لـ"يلا كورة": "لم يحدث تواصل معنا من جانب الأهلي وسيكون تدريبه شرفًا كبيرًا لنا".

وأضاف وكيل المدرب البرازيلي: "ميكالي لا يزال مرتبطًا جدًا بكرة القدم المصرية".

النحاس: سنتناقش حول عودة عبد القادر.. ونحتاج إلى مباراة ودية

رحيل ريبيرو وتعيين النحاس

تولى عماد النحاس المهمة الفنية للنادي الأهلي بشكل مؤقت في الوقت الراهن، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي، وذلك خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وكيل أبيل فيريرا يكشف عبر "يلا كورة" حقيقة مفاوضات الأهلي

موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد إنبي

يضرب النادي الأهلي موعدًا مع نظيره إنبي يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري روجيرو ميكالي

