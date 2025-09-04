المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أحدهم درب رونالدو.. موقف 6 مدربين من خلافة ريبيرو في الأهلي (صور)

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

04:51 م 04/09/2025
لا يمر يومًا إلا ويظهر أسماء جديدة في قائمة المدربين المرشحين لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من أجل خلافة الإسباني خوسيه ريبيرو.

ولم ينتظر الأهلي كثيرًا على ريبيرو وقرر إقالته بالتراضي بعد سلسلة من النتائج السلبية والأداء غير المقنع في مسابقة الدوري الممتاز.

وتعرض ريبيرو لانتقادات عنيفة من الجماهير عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ليكتب المدرب الإسباني نهايته مع القلعة الحمراء.

ولم يحصد الأهلي سوى 5 نقاط من 4 مباريات في الدوري الممتاز، ليتراجع للمركز الثالث عشر بجدول المسابقة المحلية.

طالع ترتيب الدوري المصري من هنا

جهاز فني مؤقت في الأهلي

لم يجد مسؤولو الأهلي أمامهم سوى تعيين جهاز فني مؤقت بقيادة عماد النحاس لحين الاستقرار على مدرب أجنبي يليق باسم نادي القرن الأفريقي.

بينهم عادل مصطفى وأمير عبدالحميد.. الأهلي يعلن انضمام 4 عناصر جديدة لجهاز النحاس

ويدرس الأهلي العديد من السير الذاتية في الفترة الحالية، لاختيار بديل ريبيرو.

وارتبط أكثر من مدرب بقيادة المارد الأحمر، وعلى رأسهم باولو بينتو الذي تولى تدريب كريستيانو رونالدو من قبل في منتخب البرتغال، أورس فيشر، وماركو روزه.

للتعرف على موقف 6 مدربين من قيادة الأهلي اضغط هنا أو طالع الألبوم المرفق بالأعلى.

وكيله ليلا كورة: تدريب الأهلي شرف كبير.. وميكالي ما زال مرتبطًا بالكرة المصرية

وكيل أبيل فيريرا يكشف عبر "يلا كورة" حقيقة مفاوضات الأهلي

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي عماد النحاس الخطيب ريبيرو باولو بينتو

