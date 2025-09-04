بحضور الخطيب والدوليين.. لقطات من مران الأهلي قبل مواجهة إنبي (صور)

لا يمر يومًا إلا ويظهر أسماء جديدة في قائمة المدربين المرشحين لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من أجل خلافة الإسباني خوسيه ريبيرو.

ولم ينتظر الأهلي كثيرًا على ريبيرو وقرر إقالته بالتراضي بعد سلسلة من النتائج السلبية والأداء غير المقنع في مسابقة الدوري الممتاز.

وتعرض ريبيرو لانتقادات عنيفة من الجماهير عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ليكتب المدرب الإسباني نهايته مع القلعة الحمراء.

ولم يحصد الأهلي سوى 5 نقاط من 4 مباريات في الدوري الممتاز، ليتراجع للمركز الثالث عشر بجدول المسابقة المحلية.

جهاز فني مؤقت في الأهلي

لم يجد مسؤولو الأهلي أمامهم سوى تعيين جهاز فني مؤقت بقيادة عماد النحاس لحين الاستقرار على مدرب أجنبي يليق باسم نادي القرن الأفريقي.

ويدرس الأهلي العديد من السير الذاتية في الفترة الحالية، لاختيار بديل ريبيرو.

وارتبط أكثر من مدرب بقيادة المارد الأحمر، وعلى رأسهم باولو بينتو الذي تولى تدريب كريستيانو رونالدو من قبل في منتخب البرتغال، أورس فيشر، وماركو روزه.

