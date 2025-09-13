المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"من أجل مستقبل النادي".. الخطيب يعلن حضوره الجمعية العمومية للأهلي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:11 م 13/09/2025
الخطيب

محمود الخطيب - الأهلي

وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم السبت، رسالة لأعضاء الجمعية العمومية للقلعة الحمراء.

ويواصل النادي الأهلي ترتيباته الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية المقرر لها يوم الجمعة المقبل 19 سبتمبر الجاري، للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي.

وناشد الخطيب في تصريحات عبر الموقع الرسمي للأهلي أعضاء الجمعية العمومية بضرورة الحرص على حضور الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل.

وأكد رئيس الأهلي على ثقته الكبيرة في أعضاء النادي الذين لم يتأخروا يومًا عن تلبية نداء ناديهم، لا سيما وأن حضور هذه المرة يمثل أهمية كبرى للمشاركة في رسم مستقبل النادي واعتماد لائحته الخاصة.

وأشار الخطيب إلى أنه سوف يكون في مقدمة الحضور بالجمعية العمومية، خاصة وأن الأمر يتعلق بمستقبل النادي واستقراره والحفاظ على مسيرته.

الخطيب يعلن عدم ترشحه في الانتخابات المقبلة

كان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أعلن في بيان رسمي، أمس الجمعة، عزمه عدم الترشح في انتخابات النادي المقبلة، وابتعاده خلال الفترة الحالية عن مزاولة الأعمال لبدء برنامجه العلاجي.

رسميًا.. الخطيب يعلن عدم الترشح في انتخابات الأهلي.. التفاصيل من هنا

ورد مجلس الأهلي في بيان رسمي رفضه قرار الخطيب بالابتعاد عن النادي.. طالع التفاصيل من هنا

الأهلي الدوري المصري محمود الخطيب الجمعية العمومية للأهلي

