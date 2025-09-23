شهدت مباراة الأهلي وحرس الحدود لقطة لافتة كان بطلها قائد الفريق وحارسه محمد الشناوي، الذي ظهر وهو يوجه التعليمات لزملائه من مقاعد البدلاء، بينما تولى مصطفى شوبير حراسة المرمى.

وعلى ملعب الكلية الحربية، واصل الأهلي نتائجه الإيجابية في الدوري المصري الممتاز بعدما تغلب على حرس الحدود بنتيجة (3-2)، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر المسابقة.

وغاب الشناوي عن التشكيل الأساسي لكنه حافظ على حضوره القوي كقائد للفريق بتوجيهاته من خارج الملعب، بعدما شارك في 4 مباريات سابقة هذا الموسم حافظ خلالها على نظافة شباكه في مناسبتين.

أحداث اللقاء

لم ينتظر الأهلي كثيرًا لافتتاح التسجيل، إذ أطلق جراديشار تسديدة صاروخية في الدقيقة الثالثة بعد كرة طولية من تريزيجيه، لتسكن الزاوية اليمنى لمرمى الضيوف.

لكن الحرس رد سريعًا في الدقيقة الثامنة عبر محمد حمدي زكي الذي استغل عرضية أرضية من فوزي الحناوي وأسكنها الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+3)، حصل ياسين مرعي على ركلة جزاء ترجمها تريزيجيه بنجاح ليعيد التقدم للأهلي.

ومع بداية الشوط الثاني، أدرك الحرس التعادل مجددًا في الدقيقة 53 عن طريق إسلام أبو سليمة، بعدما اصطدمت تسديدته بقدم طاهر محمد طاهر وغيرت اتجاهها داخل المرمى.

لكن الأهلي حسم المواجهة في الدقيقة 79، حين ارتدت تسديدة تريزيجيه من القائم لتصطدم بياسر إبراهيم وتسكن الشباك.

وضعية الفريقين في جدول الدوري

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط ليتقدم إلى المركز الرابع محققًا 3 انتصارات و3 تعادلات مقابل هزيمة وحيدة.

في المقابل، توقف رصيد حرس الحدود عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر بعد فوزين وتعادلين وهزيمتين.

