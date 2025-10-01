نشر يلا كورة مجموعة من الأخبار الهامة على مدار أمس الثلاثاء لعل أبرزها تأجيل اجتماع مجلس إدارة الزمالك بسبب خلاف على مصير البلجيكي يانيك فيريرا مدرب الفريق الأبيض، بالإضافة لرفع تجميد مستحقات لاعبي النادي الأهلي بعد الفوز في القمة.

وجاءت أبرز أخبار الثلاثاء كالتالي:

هدف كباكا لا يكفي.. منتخب مصر يسقط أمام نيوزيلندا بثنائية في كأس العالم للشباب

تعرض منتخب مصر للشباب للهزيمة أمام نظيره نيوزيلندا بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات كأس العالم للشباب.

اتخذت القرار من سنة.. محمد سراج الدين يعلن عدم ترشحه لانتخابات الأهلي

أعلن محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عدم ترشحه لانتخابات النادي الأهلي في الدورة المقبلة من 2025-2029.

صلاح شارك كبديل.. جالاتا سراي يهزم ليفربول بهدف أوسيمين في أبطال أوروبا

حقق جالاتا سراي التركي فوزًا مستحقًا على ليفربول الإنجليزي بهدف دون رد، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، على ملعب "أتاتورك" في إسطنبول.

"عقوبة ثانية منتظرة".. مصدر ليلا كورة: مراقب القمة أدان جماهير الأهلي والزمالك

أدان مراقب مباراة الأهلي والزمالك في القمة 131 السباب الجماعي من جماهير القطبين خلال اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي.

قناة الأهلي: الشحات أُصيب بعد لقاء الزمالك.. وأشعة تحدد موقفه من المباريات

كشفت قناة الأهلي عن إصابة حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في الكتف بعد نهاية مباراة الزمالك في الدوري.

"لم نناقش الأمر".. الأهلي ينفي ليلا كورة عقوبة تريزيجيه بسبب ركلة الجزاء ضد الزمالك

نفى وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالأهلي، توقيع الجهاز الفني عقوبة على محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأحمر بعد مباراة الزمالك في الدوري.

بعدما أصيب أمام الأهلي.. مصدر ليلا كورة: الدباغ يغيب عن مباراة الزمالك والمحلة

يغيب الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم نادي الزمالك، عن مباراة فريقه القادمة ضد غزل المحلة في بطولة الدوري.

بعد قمة الأهلي.. الزمالك يكشف حجم إصابة الدباغ ومنسي

أعلن نادي الزمالك، إصابة المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ، لاعب الفريق، وذلك خلال مباراة القمة أمام الأهلي والتي جمعتهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

"كانت مرهونة بنتيجة القمة".. مصدر ليلا كورة: الأهلي يرفع تجميد المستحقات عن لاعبيه

قرر النادي الأهلي رفع تجميد مستحقات لاعبيه بعد الفوز على نادي الزمالك في بطولة الدوري.

مصدر في الزمالك لـ يلا كورة: تأجيل اجتماع مجلس الإدارة بسبب خلاف على مصير فيريرا

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، تأجيل اجتماعه الطارئ، الذي كان من المقرر أن يعقد مساء اليوم الثلاثاء، لبحث مستقبل المدرب البلجيكي يانيك فيريرا.