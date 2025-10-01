المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

- -
15:00
بيراميدز

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا
موناكو

موناكو

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا
سان جيلواز

سان جيلواز

- -
19:45
نيوكاسل

نيوكاسل

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

- -
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

دوري أبطال أوروبا
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ملف يلا كورة.. خلاف على مصير فيريرا.. رفع تجميد مستحقات لاعبي الأهلي.. وخسارة منتخب الشباب

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:31 ص 01/10/2025
يانيك فيريرا مدرب الزمالك

يانيك فيريرا

نشر يلا كورة مجموعة من الأخبار الهامة على مدار أمس الثلاثاء لعل أبرزها تأجيل اجتماع مجلس إدارة الزمالك بسبب خلاف على مصير البلجيكي يانيك فيريرا مدرب الفريق الأبيض، بالإضافة لرفع تجميد مستحقات لاعبي النادي الأهلي بعد الفوز في القمة.

وجاءت أبرز أخبار الثلاثاء كالتالي:

هدف كباكا لا يكفي.. منتخب مصر يسقط أمام نيوزيلندا بثنائية في كأس العالم للشباب

تعرض منتخب مصر للشباب للهزيمة أمام نظيره نيوزيلندا بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات كأس العالم للشباب.

اتخذت القرار من سنة.. محمد سراج الدين يعلن عدم ترشحه لانتخابات الأهلي

أعلن محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عدم ترشحه لانتخابات النادي الأهلي في الدورة المقبلة من 2025-2029.

صلاح شارك كبديل.. جالاتا سراي يهزم ليفربول بهدف أوسيمين في أبطال أوروبا

حقق جالاتا سراي التركي فوزًا مستحقًا على ليفربول الإنجليزي بهدف دون رد، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، على ملعب "أتاتورك" في إسطنبول.

"عقوبة ثانية منتظرة".. مصدر ليلا كورة: مراقب القمة أدان جماهير الأهلي والزمالك

أدان مراقب مباراة الأهلي والزمالك في القمة 131 السباب الجماعي من جماهير القطبين خلال اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي.

قناة الأهلي: الشحات أُصيب بعد لقاء الزمالك.. وأشعة تحدد موقفه من المباريات

كشفت قناة الأهلي عن إصابة حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في الكتف بعد نهاية مباراة الزمالك في الدوري.

"لم نناقش الأمر".. الأهلي ينفي ليلا كورة عقوبة تريزيجيه بسبب ركلة الجزاء ضد الزمالك

نفى وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالأهلي، توقيع الجهاز الفني عقوبة على محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأحمر بعد مباراة الزمالك في الدوري.

بعدما أصيب أمام الأهلي.. مصدر ليلا كورة: الدباغ يغيب عن مباراة الزمالك والمحلة

يغيب الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم نادي الزمالك، عن مباراة فريقه القادمة ضد غزل المحلة في بطولة الدوري.

بعد قمة الأهلي.. الزمالك يكشف حجم إصابة الدباغ ومنسي

أعلن نادي الزمالك، إصابة المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ، لاعب الفريق، وذلك خلال مباراة القمة أمام الأهلي والتي جمعتهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

"كانت مرهونة بنتيجة القمة".. مصدر ليلا كورة: الأهلي يرفع تجميد المستحقات عن لاعبيه

قرر النادي الأهلي رفع تجميد مستحقات لاعبيه بعد الفوز على نادي الزمالك في بطولة الدوري.

مصدر في الزمالك لـ يلا كورة: تأجيل اجتماع مجلس الإدارة بسبب خلاف على مصير فيريرا

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، تأجيل اجتماعه الطارئ، الذي كان من المقرر أن يعقد مساء اليوم الثلاثاء، لبحث مستقبل المدرب البلجيكي يانيك فيريرا.

مباراة الأهلي القادمة
الزمالك الأهلي الدوري المصري مباراة القمة منتخب مصر للشباب يانيك فيريرا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وماجديبورج في برونزية بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg