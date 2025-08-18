كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن خطة نادي تشيلسي للتعاقد مع لاعب فريق ستراسبورج الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تشيلسي كان قد قص شريط موسمه الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالتعادل السلبي دون أهداف مع كريستال بالاس، بالمباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.

لماذا ألغى الـVAR هدف إيزي في تشيلسي؟ (قانون اللعبة)

صفقة تشيلسي الجديدة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، يخطط تشيلسي للتعاون مع سترسبورج، من أجل الحصول على خدمات إيمانويل إميجا.

أضافت "ليكيب" أن تشيلسي يترقب لضم اللاعب لكن في الصيف المقبل، ومن المتوقع أن يمتد التعاقد إلى 5 مواسم.

9 أرقام من تعادل تشيلسي السلبي مع كريستال بالاس

ولا يزال تعاقد اللاعب الهولندي من أصول نيجيرية، ممتدًا مع ستراسبورج حتى يونيو 2028، وتبلغ قيمته التسويقية 25 مليون يورو.

وكان إيمانويل إميجا لعب 29 مباراة مع ستراسبورج خلال الموسم الماضي، وسجل خلالهم 14 هدفًا وصنع 3 آخرين، فيما شارك بالمواجهة الافتتاحية للموسم الجديد، ولم يسجل في الانتصار على ميتز (1-0).

موعد مباراة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز.. طالع من هنا