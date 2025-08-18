المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

"موعدها مفاجأة".. تقارير: تشيلسي يخطط لضم صفقة جديدة من نادٍ فرنسي

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:22 م 18/08/2025
تشيلسي

نادي تشيلسي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن خطة نادي تشيلسي للتعاقد مع لاعب فريق ستراسبورج الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تشيلسي كان قد قص شريط موسمه الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالتعادل السلبي دون أهداف مع كريستال بالاس، بالمباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.

لماذا ألغى الـVAR هدف إيزي في تشيلسي؟ (قانون اللعبة)

صفقة تشيلسي الجديدة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، يخطط تشيلسي للتعاون مع سترسبورج، من أجل الحصول على خدمات إيمانويل إميجا.

أضافت "ليكيب" أن تشيلسي يترقب لضم اللاعب لكن في الصيف المقبل، ومن المتوقع أن يمتد التعاقد إلى 5 مواسم.

9 أرقام من تعادل تشيلسي السلبي مع كريستال بالاس

ولا يزال تعاقد اللاعب الهولندي من أصول نيجيرية، ممتدًا مع ستراسبورج حتى يونيو 2028، وتبلغ قيمته التسويقية 25 مليون يورو.

وكان إيمانويل إميجا لعب 29 مباراة مع ستراسبورج خلال الموسم الماضي، وسجل خلالهم 14 هدفًا وصنع 3 آخرين، فيما شارك بالمواجهة الافتتاحية للموسم الجديد، ولم يسجل في الانتصار على ميتز (1-0).

موعد مباراة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز.. طالع من هنا

مباراة تشيلسي القادمة
تشيلسي ستراسبورج الانتقالات الصيفية

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

