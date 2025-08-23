تحدث ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، عن الصفقات الصيفية، ورغبته في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، دون المعاناة من الإصابات.

أرسنال يستعد لملاقاة نظيره فريق ليدز يونايتد، في تمام الساعة (7:30) مساء اليوم السبت، على ملعب الإمارات، لحسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

طموح أرسنال

وقال أرتيتا في تصريحات عبر شبكة "سكاي سبورتس": "لقد وجدنا الكثير من الذهب في المواسم القليلة الماضية مع الكثير من الأشياء التي قمنا بها، لم نفز بالجائزة الكبرى، لكننا حصدنا العديد من الجوائز خلال تلك الرحلة، عملنا جميعًا هنا لنصل بالنادي إلى ما هو عليه الآن".

أضاف: "احتلال المركز الثاني في الدوري الإنجليزي والتأهل لدوري أبطال أوروبا، بمثابة العثور على الذهب، لكننا نريد المزيد، هذا هو طموحنا".

أوضح: "أعتقد أننا نظهر ما نريده، وهو الارتقاء إلى مستوى أعلى، والتقدم خطوة للأمام، وإظهار المستوى المطلوب من الطموح، نريد التحسن في جميع الجوانب، نريد تطوير الفريق، وتحسين المرافق، وتحسين أسلوب لعبنا".

زاد أرتيتا: "سنبذل قصارى جهدنا في كل ما نستطيع التفوق فيه، وأعتقد أن إدارة النادي كانت رائعة في العام الماضي منذ وصولي، فقد أظهروا هذا الطموح، ودفعوا الفريق للأمام، وبذلوا جميعًا جهودًا كبيرة للفوز بالعديد من الألقاب".

صفقات أرسنال الجديدة

شدد: "قمنا بما يجب علينا فعله في فترة الانتقالات، نحن بحاجة إلى فهم خلفيات بعض اللاعبين وتاريخهم، بدلًا من جاهزيتهم، وهي مشكلة كبيرة، لأننا تعاقدنا مع 4 أو 5 لاعبين في الموسم الماضي بسبب إصابات طويلة الأمد، وسنرى ما سيحدث".

أشار: "ليس من المهم شكل الفريق في أغسطس، إنما أشهر سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، فبراير، مارس، وخاصة أبريل ومايو، لقد تعلمنا ذلك على مدار السنوات القليلة الماضية، وهذا هو الوقت الذي نريد فيه أن نكون أقوياء للغاية مع جميع اللاعبين في كامل لياقتهم".

اختتم تصريحاته: "نريد المنافسة في جميع المسابقات، ونريد أن يكون لدينا لاعبين ذوي جودة عالية، وبالطبع، نحتاج أيضًا البقاء بعيدًا عن الإصابات قدر الإمكان".

ودعم أرسنال صفوفه في ميركاتو الصيف بضم 6 صفقات جديدة، من خلال التعاقد مع مارتن زوبيمندي وفيكتور جيوكيريس ونوني مادويكي، مع انتظار إيبيريتشي إيزي القادم من كريستال بالاس.