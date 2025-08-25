المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"صراع لندني جديد".. تقارير: أرسنال ينافس توتنهام على ضم هينكابي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

02:38 م 25/08/2025
بييرو هينكابي لاعب باير ليفركوزن

بييرو هينكابي لاعب باير ليفركوزن

كشفت تقارير صحفية، عن أن نادي أرسنال قد دخل في منافسة جديدة، مع غريمه اللندني توتنهام، للظفر بخدمات بييرو هينكابي مدافع فريق باير ليفركوزن، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

رومانو يكشف عرض توتنهام لضم هينكابي

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة إكس: "توتنهام يتواصل مع باير ليفركوزن لضم بييرو هينكابي بعرض جديد".

وتابع: "صفقة إعارة مع إلزامية الشراء بقيمة حوالي 60 مليون يورو، وهي نفس قيمة الشرط الجزائي، ولكن تُدفع ابتداءً من عام 2026".

توتنهام يصل لقمة ليفربول برقم قياسي على حساب جوارديولا

وأكمل: "يرغب هينكابي في مغادرة باير ليفركوزن، وبدأ توتنهام أيضًا مناقشة الشروط الشخصية مع اللاعب".

أرسنال يتواصل مع ليفركوزن لضم هينكابي

وواصل: "كما تواصل أرسنال رسميًا مع باير ليفركوزن لضم بييرو هينكابي، بعد قرار اللاعب بالرحيل".

وأتم: "لم يُقدّم أي عرض رسمي حتى الآن من أرسنال، حيث تعتمد الصفقة على رحيل جاكوب كيويور المرشح للانتقال إلى بورتو، أو مستقبل زينتشينكو".

بحثًا عن دور أكبر.. قلب دفاع آرسنال يقترب من الانتقال إلى بورتو

ودخل الفريقان في منافسة على ضم إيزي من كريستال بالاس، بعدما كان على أعتاب الانتقال للسبيرز، لكن الجانرز حسموا الصفقة لصالحهم.

وكان أرسنال قد عزز صفوفه بـ 7 صفقات خلال الميركاتو الصيفي، بحثًا عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، وكان آخرها ضم إيزي، عقب إصابة المهاجم الألماني كاي هافيرتز.

مباراة توتنهام هوتسبر القادمة
أرسنال توتنهام هينكابي

