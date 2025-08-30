المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أموريم: كوبي ماينو سيبقى في مانشستر يونايتد

وسام محمد

كتب - وسام محمد

04:29 م 29/08/2025
أموريم

روبن أموريم

أكد البرتغالي روبن أموريم المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، أنه يريد بقاء كوبي ماينو في صفوف الفريق خلال الموسم الجاري.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة بيرنلي، غدًا السبت على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أموريم يؤكد بقاء كوبي ماينو

وقال أموريم خلال المؤتمر الصحفي:"أريد بقاء كوبي ماينو، وعليه أن يقاتل من أجل مكانه، نحن بحاجة إلى كوبي، وهذا لن يتغير".

وأضاف: "سيشعر اللاعبون الذين لم يشاركوا بخيبة أمل، لكن ستتاح للجميع فرص. علينا أن نقاتل طوال الأسبوع".

وطلب كوبي ماينو، الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية على سبيل الإعارة؛ من أجل المشاركة بصفة مستمرة.

وجلس ماينو بديلًا ولم يشارك في أول مباراتين لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، رغم الهزيمة ضد أرسنال ثم التعادل مع فولهام، قبل أن يشارك بصفة أساسية في الخسارة الكارثية أمام جريمسبي تاون في الدور الثاني من كأس كاراباو.

ذا أثليتك: ماينو يطلب الرحيل عن مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة

بعد صدمة الكأس.. مانشستر يونايتد يحدد بديلين لأموريم

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد أموريم كوبي ماينو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg