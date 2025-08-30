أموريم: كوبي ماينو سيبقى في مانشستر يونايتد

أكد البرتغالي روبن أموريم المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، أنه يريد بقاء كوبي ماينو في صفوف الفريق خلال الموسم الجاري.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة بيرنلي، غدًا السبت على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أموريم يؤكد بقاء كوبي ماينو

وقال أموريم خلال المؤتمر الصحفي:"أريد بقاء كوبي ماينو، وعليه أن يقاتل من أجل مكانه، نحن بحاجة إلى كوبي، وهذا لن يتغير".

وأضاف: "سيشعر اللاعبون الذين لم يشاركوا بخيبة أمل، لكن ستتاح للجميع فرص. علينا أن نقاتل طوال الأسبوع".

وطلب كوبي ماينو، الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية على سبيل الإعارة؛ من أجل المشاركة بصفة مستمرة.

وجلس ماينو بديلًا ولم يشارك في أول مباراتين لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، رغم الهزيمة ضد أرسنال ثم التعادل مع فولهام، قبل أن يشارك بصفة أساسية في الخسارة الكارثية أمام جريمسبي تاون في الدور الثاني من كأس كاراباو.

