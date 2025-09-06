صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

سكاي سبورتس

صدمة بوتشيتينو

اعترف ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني السابق لتوتنهام، بأنه شعر بالصدمة عندما رأى دانييل ليفي يترك منصبه كرئيس للنادي.

وعمل بوتشيتينو مدربًا لتوتنهام من عام 2014 إلى عام 2019 تحت إشراف ليفي، وقاد النادي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في عامه الأخير في شمال لندن.

وقال بوتشيتينو: "أنا في حالة صدمة بعض الشيء، لأنه كان رئيسي السابق، لا أعرف ماذا حدث هناك".

وأضاف: "كانت علاقتي به دائمًا جيدة جدًا، كنت في حالة صدمة، ما أود قوله هو أنني أتمنى له كل التوفيق في حياته وحياة عائلته.".

محادثات مع بيكفورد

من المقرر أن يفتح إيفرتون محادثات بشأن توقيع عقد جديد مع جوردان بيكفورد ويريد أن يبقى حارس المرمى في النادي لبقية مسيرته.

وسيُكمل بيكفورد 10 سنوات مع إيفرتون عندما ينتهي عقده الحالي، الذي وقعه في فبراير 2023، في نهاية يونيو 2027.

ويتبقى عامان فقط في عقد بيكفورد، ويرغب ملاك النادي الجدد في توفير الاستقرار للنادي من خلال خطة الحفاظ على القوام الأساسي.

ديلي ميل

إصابة جديدة تضرب سيتي

اضطر جون ستونز مدافع مانشستر سيتي لمغادرة معسكر المنتخب الإنجليزي بسبب مشكلة عضلية.

وقال توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا: "ستونز انضم للمعسكر مع مشاكل بسيطة بالعضلات، ولم يتحسن كما كنا نعتقد، لذلك غادر المعسكر، لأننا لن نجازف به".

الصحافة الإسبانية

موقع برشلونة الرسمي

رحيل لاعب برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني رحيل اللاعب أوريول روميو عن صفوفه، بعد فسخ العقد بينهما بالتراضي.

وقال برشلونة في بيان رسمي: "اتفاق بشأن فسخ العقد الذي يربط بين نادي برشلونة واللاعب أوريول روميو، شكرا أوريول وبالتوفيق في بقية مشوارك".

سبورت

برشلونة يزاحم ليفربول

أبدى نادي برشلونة اهتمامه بالتعاقد مع مارك جيهي، مدافع كريستال بالاس، في الصيف المقبل عقب انتهاء الموسم الحالي.

بهذا يدخل برشلونة منافسة قوية مع ليفربول، الذي كان قريبا من ضم اللاعب هذا الصيف، قبل أن تتعثر الصفقة في اللحظات الأخيرة، ليقرر بطل الدوري الإنجليزي التحرك لضمه مجانا العام المقبل.

ماركا

مبابي يهزم فينيسيوس

أعلن نادي ريال مدريد عن فوز نجمه كيليان مبابي بجائزة لاعب الشهر، عن شهر أغسطس الماضي.

وتنافس مبابي على الجائزة مع 4 من زملائه، على رأسهم فينيسيوس جونيور، وأردا جولر، وأوريلين تشواميني، بجانب دين هويسين.

الصحافة الإيطالية

فوتبول إيطاليا

رحيل بن ناصر

رحل الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب ميلان الإيطالي، إلى صفوف دينامو زغرب الكرواتي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

وكان الدولي الجزائري غاب عن تدريبات "الروسينيري" في تحضيرات الموسم الجديد، كما حاول العودة إلى أولمبيك مارسيليا وهو ما رفضه النادي الإيطالي بسبب عدم الاتفاق.

فشل صفقة مزراوي

كشفت الصحيفة عن محاولة نادي يوفنتوس في الفوز بخدمات اللاعب المغربي نصير مزراوي لاعب فريق مانشستر يونايتد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن نادي يوفنتوس سيعود للمحاولة في يناير المقبل للحصول على اللاعب خاصة أنه أصبح بعيدًا عن التشكيل الأساسي مع فريقه الإنجليزي.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

فرنسا تعبر أوكرانيا

قاد الثنائي أوريليان تشواميني ومايكل أوليس المنتخب الفرنسي لتحقيق فوز مهم على أوكرانيا بنتيجة 2-0، في افتتاح مشوار "الديوك" بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ورغم محاولات أوكرانيا الهجومية تحت قيادة سيرجي ريبروف، فإنها لم تشكل خطورة حقيقية على مرمى الحارس ماينان سوى بعد مرور ساعة من اللعب، في وقت نجح فيه رجال ديدييه ديشامب في فرض سيطرتهم وبدء التصفيات بأفضل طريقة ممكنة.

موقع ليون الرسمي

ليون يعلن عودة رشيد غزال

أعلن نادي أولمبيك ليون رسميًا عن عودة اللاعب الجزائري الدولي السابق رشيد غزال إلى صفوف الفريق، بعد أن وقع عقدًا يمتد حتى 30 يونيو 2026.

وشارك غزال في 119 مباراة مع الفريق، وبرز بشكل خاص خلال موسم 2015/2016، ما ساعد الفريق على إنهاء الدوري الفرنسي في المركز الثاني.

وعلى مدار مسيرته الاحترافية، لعب غزال مع أندية مثل موناكو، ليستر سيتي، وفيورنتينا، كما خاض تجارب ناجحة في تركيا مع بشيكتاش وريزسبور، ويمتلك سجلًا دوليًا مع الجزائر بلغ 22 مباراة دولية وهدفين.

الصحافة الألمانية

سكاي سبورتس

نجم ليفربول يكشف مفاجأة

كشف الجناح الهولندي كودي جاكبو، نجم نادي ليفربول، عن مفاجأة بشأن مفاوضات فريق بايرن منيونخ لضمه، خلال الميركاتو الصيفي الذي أغلق منذ أيام.

وأكد جاكبو أن بايرن ميونخ حاولوا التعاقد معه، لكنهم في النهاية استقروا على ضم لويس دياز، زميله الكولومبي في صفوف الريدز، بينما جدد الهولندي عقده مع الريدز حتى أغسطس 2030.

بيلد

ماتيوس ينتقد ناجليسمان

وجه لوثار ماتيوس نجم الكرة الألمانية السابق، انتقادات لاذعة للمدرب ناجليسمان، بعد خسارة منتخب ألمانيا أمام سلوفاكيا بهدفين دون رد، في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال ماتيوس: "أداء المنتخب الألماني فاجأني تمامًا، بل كاد أن يُصدمني، إذا كان حارس المرمى أوليفر باومان لا يزال الأفضل بعد الهزيمة بنتيجة 2-0، فهذا يُشير إلى الكثير عن الأداء".

وتابع: "بالطبع، لا يُمكن تفسير الهزيمة أمام سلوفاكيا بالتكتيكات فقط، لكن اللاعبين لا يشعرون بالثقة بهذه الطريقة، لا أجد أي بصمة في المنتخب الألماني، فرق مثل إسبانيا أو الأرجنتين لها أسلوب لعب؛ لا أرى ذلك في ألمانيا حاليًا".