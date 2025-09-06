كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عن توصل نادي طرابزون سبور التركي، لاتفاق مع نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، لضم الحارس الكاميروني أندريه أونانا، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة إكس: "توصل طرابزون سبور إلى اتفاق شفهي مع مانشستر يونايتد لضم أندريه أونانا على سبيل الإعارة".

وتابع: "تم التوصل إلى اتفاق شفهي بين الناديين، والقرار النهائي يعود الآن لأونانا، القرار بيد حارس المرمى فقط".

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن عن ضم الحارس سين لامينس، قادمًا من صفوف فريق رويال أنتويرب البلجيكي، من أجل حراسة عرين الشياطين الحمر.

وتعرض أونانا لانتقادات لاذعة من جماهير مانشستر يونايتد، بعد ارتكابه هفوات في مواجهة جريمسبي تاون، تسببت في توديع فريقه لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بصورة كارثية من الدور الثاني، بعدما فشل أيضًا في التصدي لركلات الترجيح بالصورة الكافية.

وكان أونانا قد انضم لصفوف مانشستر يونايتد، عام 2023، قادمًا من صفوف إنتر ميلان، بعدما قاد النيراتزوري للوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا، قبل الخسارة أمام مانشستر سيتي بهدف نظيف.