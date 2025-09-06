المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"في انتظار قرار الحارس".. طرابزون سبور يتوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد لضم أونانا

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:52 م 06/09/2025
أونانا

أندريه أونانا حارس مانشستر يونايتد

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عن توصل نادي طرابزون سبور التركي، لاتفاق مع نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، لضم الحارس الكاميروني أندريه أونانا، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

اتفاق شفهي بين مانشستر يونايتد وطرابزون سبور.. والقرار في يد أونانا

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة إكس: "توصل طرابزون سبور إلى اتفاق شفهي مع مانشستر يونايتد لضم أندريه أونانا على سبيل الإعارة".

رغم رغبة التخلص منه.. أونانا طلب تجديد عقده مع يونايتد

وتابع: "تم التوصل إلى اتفاق شفهي بين الناديين، والقرار النهائي يعود الآن لأونانا، القرار بيد حارس المرمى فقط".

مانشستر يونايتد يتعاقد مع سين لامينس لتدعيم حراسة المرمى

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن عن ضم الحارس سين لامينس، قادمًا من صفوف فريق رويال أنتويرب البلجيكي، من أجل حراسة عرين الشياطين الحمر.

وتعرض أونانا لانتقادات لاذعة من جماهير مانشستر يونايتد، بعد ارتكابه هفوات في مواجهة جريمسبي تاون، تسببت في توديع فريقه لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بصورة كارثية من الدور الثاني، بعدما فشل أيضًا في التصدي لركلات الترجيح بالصورة الكافية.

وكان أونانا قد انضم لصفوف مانشستر يونايتد، عام 2023، قادمًا من صفوف إنتر ميلان، بعدما قاد النيراتزوري للوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا، قبل الخسارة أمام مانشستر سيتي بهدف نظيف.

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
مانشستر يونايتد أونانا طرابزون سبور

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

