كلام فى الكورة
راتب قياسي.. كم سيحصل "جوهرة ليفربول" بعد تجديد عقده؟

محمد همام

كتب - محمد همام

10:22 م 26/09/2025
ريو نجوموها

ريو نجوموها لاعب فريق ليفربول

أعلن نادي ليفربول مساء أمس الخميس تجديد عقد موهبته ريو نجوموها حتى عام 2028، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها، الأمر الذي جعل الهولندي آرني سلوت يقرر الاستعانة به في الفريق الأول منذ الموسم الحالي 2025-2026.

وتواجد نجوموها مع ليفربول في أربع مباريات خلال الموسم الحالي، ليشارك بواقع 95 دقيقة، لينجح في تسجيل هدف كان في فوز "الريدز" على نيوكاسل بنتيجة 3-2 في الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن نجوموها، صاحب الـ17 عامًا، سيحصل على راتب سنوي يصل إلى 52 ألف جنيه إسترليني، مما يمثل زيادة بنسبة 360% على الراتب الذي كان يحصل عليه منذ انضمامه في عام 2024 من أكاديمية تشيلسي.

ويعتبر هذا العقد، وفقًا لما ذكرته الصحيفة، هو الحد الأقصى للاعب محترف في عامه الأول مع ليفربول، كما يستطيع اللاعب الشاب أن يكسب المزيد من المال من خلال المكافآت.

وكان نادي تشيلسي قد تقدم بشكوى ضد ليفربول للحصول على تعويض مناسب عن انتقال نجوموها إلى "الريدز" في ظل الإمكانيات التي يمتلكها اللاعب، حيث يتم النظر في شكوى "البلوز" حاليًا.

ويستعد فريق ليفربول حاليًا لخوض منافسات الدوري الإنجليزي بمواجهة كريستال بالاس غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة.

لمعرفة ترتيب الدوري الإنجليزي.. اضغط هنا

ليفربول الدوري الإنجليزي كريستال بالاس ريو نجوموها

