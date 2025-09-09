غادر أحمد سامي، لاعب نادي بيراميدز، معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب، في مدينة الإسماعيلية على خلفية الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفراعنة أمام تونس الودية.

وتعرض أحمد سامي للإصابة خلال مباراة منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام تونس، في الودية التي جمعت بينهما بملعب هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.

يغيب شهرًا على الأقل.. بيراميدز يعلن خضوع محمود مرعي لجراحة في الركبة

سامي يغادر معسكر مصر

كشف مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن تعرض أحمد سامي للإصابة خلال مباراة تونس الودية، مشيرًا إلى أن المدافع عاد للسماوي من أجل الخضوع للعلاج والتأهيل في النادي.

وأكد طبيب بيراميدز، أن أحمد سامي يعاني من إصابة على مستوى الركبة، مشيرًا إلى أن المدافع بدأ برنامجه التأهيلي بالفعل.

وأوضح المنيري أن أحمد سامي سيخضع لأشعة خلال الساعات المقبلة، من أجل تجهيزه للعودة مرة أخرى في تدريبات الفريق ومبارياته المقبلة.

بثنائية أوباما.. منتخب مصر للشباب يخسر أمام بيراميدز وديًا

مباراة بيراميدز المقبلة

يضرب بيراميدز موعدًا مع نظيره أوكلاند سيتي، ضمن منافسات كأس إنتركونتينينتال، ومن المقرر أن يقام اللقاء في ملعب 30 يونيو يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر.

ويخوض بيراميدز مباراته أمام أوكلاند سيتي، بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا عن الموسم الماضي، بعد أن تخطى ماميلودي صنداونز في المباراة النهائية من المسابقة.