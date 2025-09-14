المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ودية عربية وانتصار محلي.. كيف استعد أوكلاند لمواجهة بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال؟

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:52 م 13/09/2025
فريق أوكلاند سيتي

فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي

يختتم نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، استعداداته اليوم، لمواجهة نظيره بيراميدز، المقرر إقامتها مساء غدً الأحد، على أرضية ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الدور الأول لبطولة كأس إنتركونتيننتال.

تعرف على استعدادات أوكلاند لمواجهة بيراميدز

وكان فريق أوكلاند قد استعد بقوة لمواجهة بيراميدز المرتقبة، بعدما انتزع بطاقة التأهل بصعوبة لمرحلة الدوري الوطني في نيوزيلندا.

وصعد أوكلاند بفضل انتصاره على إيست كوست بايز بهدفين دون رد، في آخر مباراة رسمية لعبها الفريق، يوم 30 أغسطس الماضي.

بقائمة تضم 21 لاعبا.. أوكلاند سيتي يصل القاهرة لمواجهة بيراميدز في إنتركونتيننتال

واحتل أوكلاند المركز الرابع في منافسات الدوري الشمالي الإقليمي، برصيد 40 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف عن أقرب ملاحقيه.

وتصعد أول 4 أندية من الدوري الشمالي لمرحلة الدوري الوطني، الذي توج به أوكلاند سيتي في الموسم الماضي، عقب فوزه على بيركنهيد يونايتد، بنتيجة 2-1، ليتأهل لدوري أبطال أوقيانوسيا، الذي حصد لقبه بعد ذلك.

وخاض أوكلاند النيوزيلندي معسكرًا قصيرًا في الإمارات، من أجل التكيف على الأجواء قبل السفر إلى مصر.

ولعب الفريق النيوزيلندي مباراة ودية، مع نادي يونايتد إف سي الإماراتي في دبي، والذي يقوده النجم الإيطالي أندريا بيرلو، والتي انتهت بخسارة أوكلاند بهدف نظيف.

وأوضح فريق أوكلاند عبر موقعه الرسمي، أن التركيز في المعسكر ثم المباراة الودية كان منصبًا على منح اللاعبين الوقت اللازم لاستعادة لياقتهم، والتكيف مع الظروف.

ويستضيف بيراميدز نظيره أوكلاند، في التاسعة من مساء الغد، على أرضية استاد الدفاع الجوي، في إطار منافسات كأس القارات (إنتركونتيننتال).

موعد مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال؟

ماذا يحدث في حالة التعادل بين بيراميدز وأوكلاند سيتي في إنتركونتيننتال؟

وسيتأهل الفائز من تلك المواجهة، لملاقاة أهلي جدة السعودي، بطل آسيا، في الدور التالي من البطولة، والذي سيتنافس فيه الفريقين على لقب كأس بطل أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

مباراة أوكلاند سيتي القادمة
أوكلاند بيراميدز كأس إنتركونتيننتال

