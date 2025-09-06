فرضت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الدوري، عقوبة مغلظة على لويس سواريز وبعض من زملائه في إنتر ميامي، بعد المشاجرة مع أعضاء فريق سياتل ساوندرز، أدت إلى البصق.

إنتر ميامي خسر مباراة ضد سياتل ساوندرز (0-3)، في مباراة أقيمت الأحد الماضي، والتي شهدت حدوث مشاجرة بعد اللقاء، قام خلالها لويس سواريز بالبصق على مدرب الفريق المكسيكي.

سواريز: لا أحب لاوتارو.. ونونيز لديه ميزة تمنيت أن أمتلكها

معاقبة لويس سواريز

وتمت معاقبة لويس سواريز بالإيقاف 6 مباريات، بسبب البصق على مدرب سياتل ساوندرز، كما تمت معاقبة سيرجيو بوسكيتس وتوماس أفيلس بعدما شاركا في المشاجرة التي حدثت عقب المباراة.

وأوضح بيان اللجنة المنظمة لبطولة كأس الدوري، أن الحكام أبلغوا في تقريرهم بقيام لويس سواريز بالبصق بعد نهاية المباراة.

لم ينسَ القميص الأحمر.. ماذا فعل وسام أبو علي مع مشجع الأهلي في أمريكا؟ (صور)

على أن تطبيق العقوية على لويس سواريز في مباريات كأس الدوري فقط، مع العلم أن الدوري الأمريكي قد يفرض عقوبات إضافية.

بالتالي لن يكون سواريز متاحًا في مباريات بطولة كأس الدوري التي تجمع بين أندية الدوري الأمريكي والدوري المكسيكي، الموسم المقبل.

وبسبب السلوك العنيف، تمت معاقبة سيرجيو بوسكيتس بالإيقاف مباراتين وتوماس أفيلس 3 مباريات، مع تغريمهم هما ولويس سواريز ماليًا.

إنتر ميامي يعلن تمديد عقد لويس سواريز حتى 2025