بهدف "ولا أروع".. يحيى زكريا يمنح منتخب مصر الثاني هدف التقدم أمام تونس

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:20 م 09/09/2025
يحيى زكريا

يحيى زكريا

افتتح يحيى زكريا التسجيل لصالح منتخب مصر الثاني في مباراته الودية أمام نظيره التونسي، بعدما استغل كرة مرتدة من الدفاع وسددها ببراعة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك معلنًا عن الهدف الأول للفراعنة في الدقيقة السادسة.

ودية جديدة أمام تونس استعدادًا لكأس العرب

ويحتضن ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية المواجهة الودية بين المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء، في إطار استعداداتهما للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025 المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

تشكيل منتخب مصر الثاني.. 7 تعديلات

ويشارك المنتخب المصري في البطولة بتشكيل يضم نخبة من اللاعبين المحليين، إلى جانب الثنائي المحترف محمد النني في الإمارات وأكرم توفيق في قطر.

وكانت قرعة كأس العرب قد أوقعت مصر في المجموعة الثالثة التي تضم الأردن، الإمارات، إضافة إلى الفائز من مواجهة موريتانيا والكويت.

يُذكر أن المنتخب المصري كان قد تفوق على تونس قبل أيام في مواجهة ودية أخرى، بهدف سجله محمد مجدي أفشة من ركلة جزاء.

ماذا يحتاج منتخب مصر من أجل التأهل لكأس العالم 2026؟

منتخب مصر مباراة ودية الإسماعيلية منتخب تونس محمد النني كأس العرب 2025 محمد مجدي أفشة يحيى زكريا هيئة قناة السويس أكرم توفيق

