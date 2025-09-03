أعلنت رابطة الدوري الإسباني "الليجا"، المرشحين لجائزة لاعب شهر أغسطس في المسابقة المحلية.

وانتهت منافسات الدوري الإسباني خلال شهر أغسطس بإقامة 3 جولات، قبل فترة التوقف الدولي.

المرشحون لجائزة لاعب شهر أغسطس في الدوري الإسباني

تم ترشيح 5 لاعبين كانوا الأبرز خلال شهر أغسطس في الدوري الإسباني، وفقاً لما أعلنت عنه رابطة الدوري الإسباني "الليجا".

وضمت القائمة كلاً من: كيليان مبابي (ريال مدريد)، لامين يامال (برشلونة)، نيكو ويليامز (أتلتيك بلباو)، نيكولاس بيبي (فياريال) وبيري ميلا (إسبانيول).

ماذا قدم المرشحون لجائزة لاعب شهر أغسطس في الليجا؟

كيليان مبابي: لعب 3 مباريات - سجل 3 أهداف ولم يصنع أي أهداف.

لامين يامال: لعب 3 مباريات - سجل هدفين وصنع 3 أهداف.

نيكو ويليامز: لعب 3 مباريات - سجل هدف وصنع هدفين.

نيكولاس بيبي: لعب 3 مباريات - سجل هدفين وصنع هدف.

بيري ميلا: لعب 3 مباريات - سجل هدفين ولم يصنع أي أهداف.

