كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

مبابي ينافس يامال.. المرشحون لجائزة لاعب شهر أغسطس في الدوري الإسباني

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

08:23 م 03/09/2025
يامال ومبابي

مبابي ولامين يامال

أعلنت رابطة الدوري الإسباني "الليجا"، المرشحين لجائزة لاعب شهر أغسطس في المسابقة المحلية.

وانتهت منافسات الدوري الإسباني خلال شهر أغسطس بإقامة 3 جولات، قبل فترة التوقف الدولي.

المرشحون لجائزة لاعب شهر أغسطس في الدوري الإسباني

تم ترشيح 5 لاعبين كانوا الأبرز خلال شهر أغسطس في الدوري الإسباني، وفقاً لما أعلنت عنه رابطة الدوري الإسباني "الليجا".

وضمت القائمة كلاً من: كيليان مبابي (ريال مدريد)، لامين يامال (برشلونة)، نيكو ويليامز (أتلتيك بلباو)، نيكولاس بيبي (فياريال) وبيري ميلا (إسبانيول).

لماذا فشل برشلونة في انطلاقة الدوري الإسباني؟

ماذا قدم المرشحون لجائزة لاعب شهر أغسطس في الليجا؟

كيليان مبابي: لعب 3 مباريات - سجل 3 أهداف ولم يصنع أي أهداف.

لامين يامال: لعب 3 مباريات - سجل هدفين وصنع 3 أهداف.

نيكو ويليامز: لعب 3 مباريات - سجل هدف وصنع هدفين.

نيكولاس بيبي: لعب 3 مباريات - سجل هدفين وصنع هدف.

بيري ميلا: لعب 3 مباريات - سجل هدفين ولم يصنع أي أهداف.

عودة ميليتاو… تعزيز جديد لدفاع ريال مدريد تحت قيادة تشابي ألونسو

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة ريال مدريد الدوري الإسباني الليجا مبابي لامين يامال

