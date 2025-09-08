المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"قد يخضع لعملية جراحية".. تقارير: إصابة جافي أخطر مما كان مُتوقع

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:28 ص 08/09/2025
جافي لاعب برشلونة

جافي لاعب برشلونة

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة مهدد بفقدان خدمات لاعب خط الوسط جافي لفترة طويلة، بعدما كشفت الفخوصات الأولية عن أن إصابته جاءت أخطر مما كان متوقعًا.

وأوضحت إذاعة راديو كتالونيا، أن إصابة جافي ليست بسيطة كما كان يعتقد مسؤولي برشلونة، ولكنه قد يضطر للخضوع لعملية جراحية.

راديو كتالونيا: إصابة جافي في الغضروف الهلالي للركبة اليمنى

وأشارت إلى أن اللاعب تعرض للإصابة في نفس الركبة التي أصيب فيها من قبل، بقطع في الرباط الصليبي، والذي أبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

وأضافت أن إصابة جافي جاءت في الغضروف الهلالي بالركبة اليمنى، مما أدى لاستبعاده من قائمة المنتخب الإسباني خلال فترة التوقف الدولي.

بعد إصابته.. منتخب إسبانيا يستبعد جافي عن مواجهتي تصفيات كأس العالم

سبورت: فحص اليوم لتحديد سبب إصابة جافي

وفي الوقت ذاته، كشفت صحيفة سبورت، أن جافي سيخضع لفحص شامل اليوم الإثنين، على ركبته اليمنى، لتحديد أسباب الألم الذي يعاني منه خلال الفترة الماضية، وأدى لتأكد غيابه عن المواجهة المقبلة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني.

وقالت الصحيفة أنه في الوقت الحالي، لا يمكن استبعاد أي نتيجة، في انتظار نتائج هذا الفحص، لكن أحد الاحتمالات هو تمديد العلاج التحفظي الذي استمر في الأيام القليلة الماضية، في انتظار أن يستعيد جافي أفضل حالاته ويختفي الانزعاج.

برشلونة يخطط لتمديد عقد إريك جارسيا حتى 2030

كما لا يُستبعد إجراء عملية جراحية بالمنظار إذا لزم الأمر، وذلك لتنظيف المنطقة المصابة من الركبة، والتي لن تؤثر على الرباط الصليبي.

