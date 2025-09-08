أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة مهدد بفقدان خدمات لاعب خط الوسط جافي لفترة طويلة، بعدما كشفت الفخوصات الأولية عن أن إصابته جاءت أخطر مما كان متوقعًا.

وأوضحت إذاعة راديو كتالونيا، أن إصابة جافي ليست بسيطة كما كان يعتقد مسؤولي برشلونة، ولكنه قد يضطر للخضوع لعملية جراحية.

راديو كتالونيا: إصابة جافي في الغضروف الهلالي للركبة اليمنى

وأشارت إلى أن اللاعب تعرض للإصابة في نفس الركبة التي أصيب فيها من قبل، بقطع في الرباط الصليبي، والذي أبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

وأضافت أن إصابة جافي جاءت في الغضروف الهلالي بالركبة اليمنى، مما أدى لاستبعاده من قائمة المنتخب الإسباني خلال فترة التوقف الدولي.

سبورت: فحص اليوم لتحديد سبب إصابة جافي

وفي الوقت ذاته، كشفت صحيفة سبورت، أن جافي سيخضع لفحص شامل اليوم الإثنين، على ركبته اليمنى، لتحديد أسباب الألم الذي يعاني منه خلال الفترة الماضية، وأدى لتأكد غيابه عن المواجهة المقبلة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني.

وقالت الصحيفة أنه في الوقت الحالي، لا يمكن استبعاد أي نتيجة، في انتظار نتائج هذا الفحص، لكن أحد الاحتمالات هو تمديد العلاج التحفظي الذي استمر في الأيام القليلة الماضية، في انتظار أن يستعيد جافي أفضل حالاته ويختفي الانزعاج.

كما لا يُستبعد إجراء عملية جراحية بالمنظار إذا لزم الأمر، وذلك لتنظيف المنطقة المصابة من الركبة، والتي لن تؤثر على الرباط الصليبي.