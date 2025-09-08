ألابا: أقول لـ تشابي ألونسو سترى مستواي مع ريال مدريد

رفع ديفيد ألابا، مدافع نادي ريال مدريد الإسباني، راية التحدي من أجل العودة إلى المشاركة من جديد مع الفريق الملكي.

ألابا أصبح أحد الخيارات البعيدة لدى المدرب تشابي ألونسو، في ظل الاعتماد على الثلاثي دين هويسن وأنطونيو روديجر وإيدير ميليتاو.

وقال ألابا في تصريحات عبر صحيفة سبورت الإسبانية: "هدفي في ريال مدريد هو اللعب".

وأضاف: "أشعر أنني بحالة جيدة، لقد أحرزت تقدمًا كبيرًا مؤخرًا".

تشابي سيرى مستواي

وأتم: "رسالتي لـ تشابي ألونسو هي سيرى كيف سيكون مستواي الفترة المقبلة".

وكان ألابا قد تلقى عرضًا من نادي بشكتاش التركي لضمه من ريال مدريد لكنه رفض وقرر البقاء.

وينتهي عقد ألابا مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري يونيو 2026.

وانضم ألابا إلى ريال مدريد في صيف 2021 قادما من بايرن ميونخ الألماني، خاض 116 مباراة بقميص الفريق الملكي، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 9.

ولم يلعب المدافع النمساوي أي دقيقة مع الريال منذ بداية الموسم الحالي.

