كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن قائمة الفريق التي سيخوض بها مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم للأندية، والتي شهدت ظهور عمرو الجزار، مدافع البنك الأهلي، للمرة الأولى.

ويضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره إثيوبيا، في الخامس من سبتمبر على أرضية ملعب القاهرة الدولي، بينما يواجه بوركينا فاسو في التاسع من الشهر ذاته على ملعب 4 أغسطس.

الطريق إلى 2026.. منتخب مصر يكشف جدول أعماله استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

ماذا قدم عمرو الجزار مع البنك الأهلي؟

شارك عمرو الجزار، مدافع البنك الأهلي، مع الفريق خلال 4 مباريات في بطولة الدوري المصري من إجمالي 5 وذلك بواقع 360 دقيقة، وتلقى اللاعب بطاقة صفراء واحدة.

أمام غزل المحلة

ظهر عمرو الجزار أمام غزل المحلة خلال 90 دقيقة، وشتت المدافع الكرة 4 مرات، ونجح في الفوز بعدد 3 التحامات من إجمالي 4، وخسر الاستحواذ 5 مرات.

ولمس عمرو الجزار الكرة 92 مرة، وأرسل 76 تمريرة صحيحة من إجمالي 81 بنسبة نجاح 94%، وأرسل 3 تمريرات طولية صحيحة من إجمالي 6، وقام بمراوغة ناجحة.

أمام حرس الحدود

شارك عمرو الجزار في 90 دقيقة أمام حرس الحدود، وشتت الكرة مرة واحدة، وفاز بالتحام واحد من إجمالي 7، وخسر الاستحواذ 15 مرة، ولمس المدافع الكرة 82 مرة.

وأرسل الجزار 65 تمريرة صحيحة من إجمالي 80 بواقع 81%، وأرسل اللاعب 9 كرات طولية صحيحة من إجمالي 16.

أمام كهرباء الإسماعيلية

تواجد عمرو الجزار في مباراة فريقه أمام كهرباء الإسماعيلية طوال اللقاء، وشتت الكرة 10 مرات، وتدخل مرتين، وفاز بعدد 6 التحامات ناجحة من إجمالي 8.

وخسر الجزار الاستحواذ 11 مرة، ولمس الكرة 61 مرة وأرسل 35 تمريرة صحيحة من إجمالي 46، وأرسل 7 كرات طولية صحيحة من إجمالي 12.

أمام طلائع الجيش

ظهر الجزار أمام طلائع الجيش، خلال 90 دقيقة وشتت الكرة 8 مرات وتدخل مرتين، وفاز المدافع بعدد 11 التحام من إجمالي 14، وخسر الاستحواذ 7 مرات.

وارتكب خطأ واحد، ولمس الكرة 79 مرة، وأرسل 57 تمريرة من إجمالي 63 بنسبة نجاح 90%، ومرر 5 تمريرات طويلة صحيحة من إجمالي 8.

حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

نتائج البنك الأهلي في مشاركة عمرو الجزار

- البنك الأهلي 0-0 غزل المحلة

- حرس الحدود 1-0 البنك الأهلي

- البنك الأهلي 1-1 كهرباء الإسماعيلية

- البنك الأهلي 0-0 طلائع الجيش

خط دفاع منتخب مصر

يضم خط دفاع منتخب مصر مجموعة من الأسماء المميزة، التي ستتنافس على الظهور رفقة الفراعنة خلال مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو.

ويتواجد في مركز قلب الدفاع مجموعة من الأسماء، سيختار من بينهم حسام حسن، ثنائي للتواجد في العمق بشكل أساسي، هم: رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، عمرو الجزار، محمد ربيعة.

مجموعة منتخب مصر

يتربع منتخب مصر على قمة جدول ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 16 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.

وتضم مجموعة مصر في التصفيات كل من، بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، جيبوتي، سيراليون.