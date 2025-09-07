المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

3 0
14:30
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

- -
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
18:00
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

- -
21:45
نابولي

نابولي

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
21:00
القادسية

القادسية

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

- -
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أشهر تراوري في بوركينا فاسو.. بيرتراند يعود إلى الحياة أمام منتخب مصر

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:06 م 07/09/2025
بيرتراند تراوري

بيرتراند تراوري يعود إلى قائمة بوركينا فاسو

عاد اللاعب بيرتراند تراوري إلى الحياة مجددًا مع منتخب بوركينا فاسو، قبل مواجهة مصر في الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على بوركينا فاسو، بعد غدٍ الثلاثاء، في مباراة تقام على ملعب 4 أغسطس في العاصمة واجادوجو.

ويتقدم منتخب مصر بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو، ما يعني أن فريق حسام حسن في حاجة إلى الفوز لحسم التأهل إلى كأس العالم 2026 قبل جولتين على نهاية التصفيات الأفريقية.

أشهر تراوري في بوركينا فاسو

يشاع استخدام اسم تراوري في بوركينا فاسو، تمامًا مثل بانجورا في غينيا وسيميدو في كاب فيردي وغيرها.

وضم منتخب بوركينا فاسو عبر تاريخه عشرات اللاعبين الذي يحملون اسم تراوري، لكن لا أحد من بينهم يحظى بشهرة أكبر من بيرتراند، العائد إلى الحياة مجددًا قبل لقاء مصر في تصفيات كأس العالم.

ويتمتع بيرتراند تراوري بشعبية كبيرة في بلاده، ربما مثل النجم محمد صلاح في مصر، إذ يحتل صاحب الـ30 عامًا المركز الثالث في ترتيب الهدافين التاريخيين لمنتخب بوركينا فاسو بـ22 هدفًا.

ولعب تراوري طيلة مسيرته الرياضية مع كرة القدم في أوروبا، أوكسير ثم تشيلسي وفيتسيه وأياكس وأولمبيك ليون وأستون فيلا وإسطنبول باشاك شهير وفياريال على الترتيب، قبل انضمامه هذا الصيف إلى سندرلاند.

عودة بيرتراند

عانى الجناح الذي يملك قدم يسرى مميزة من التهميش في منتخب بوركينا فاسو، منذ وصول المدرب براما تراوري إلى منصب المدير الفني في مارس 2024.

وواصل المدرب تراوري استبعاد اللاعب تراوري من معسكر منتخب بوركينا فاسو في مارس ويونيو وسبتمبر 2024 قبل أن يعيد ضمه في أكتوبر الماضي.

وغاب تراوري عن المشاركة مع بوركينا فاسو أمام مصر في يونيو 2024، عندما تفوق فريق حسام حسن (2-1) في مباراة أقيمت ضمن تصفيات كأس العالم.

واستمر مدرب بوركينا فاسو في استدعاء تراوري خلال 2025، ليظهر في معسكرات مارس ويونيو وسبتمبر على التوالي.

وجلس بيرتراند تراوري على مقاعد بدلاء بوركينا فاسو في مباراة الفوز بسداسية نظيفة على جيبوتي، الجمعة الماضي، مع آماله بالتأكيد في الظهور أمام مصر.

عودة بيرتراند تراوري إلى الحياة ليست فقط بسبب عودته إلى منتخب بوركينا فاسو، بل لعودته كذلك إلى منافسات الدوري الإنجليزي من بوابة سندرلاند.

ولم يكن تراوري مرشحًا للانضمام إلى سندرلاند طيلة الصيف، لكن النادي الإنجليزي قرر التعاقد معه من أياكس في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، فقط بـ2.9 مليون يورو.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

فرص تأهل مصر لكأس العالم

بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
أخبار إحصائيات
منتخب مصر تصفيات كأس العالم بوركينا فاسو بيرتراند تراوري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg