عاد اللاعب بيرتراند تراوري إلى الحياة مجددًا مع منتخب بوركينا فاسو، قبل مواجهة مصر في الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على بوركينا فاسو، بعد غدٍ الثلاثاء، في مباراة تقام على ملعب 4 أغسطس في العاصمة واجادوجو.

ويتقدم منتخب مصر بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو، ما يعني أن فريق حسام حسن في حاجة إلى الفوز لحسم التأهل إلى كأس العالم 2026 قبل جولتين على نهاية التصفيات الأفريقية.

أشهر تراوري في بوركينا فاسو

يشاع استخدام اسم تراوري في بوركينا فاسو، تمامًا مثل بانجورا في غينيا وسيميدو في كاب فيردي وغيرها.

وضم منتخب بوركينا فاسو عبر تاريخه عشرات اللاعبين الذي يحملون اسم تراوري، لكن لا أحد من بينهم يحظى بشهرة أكبر من بيرتراند، العائد إلى الحياة مجددًا قبل لقاء مصر في تصفيات كأس العالم.

ويتمتع بيرتراند تراوري بشعبية كبيرة في بلاده، ربما مثل النجم محمد صلاح في مصر، إذ يحتل صاحب الـ30 عامًا المركز الثالث في ترتيب الهدافين التاريخيين لمنتخب بوركينا فاسو بـ22 هدفًا.

ولعب تراوري طيلة مسيرته الرياضية مع كرة القدم في أوروبا، أوكسير ثم تشيلسي وفيتسيه وأياكس وأولمبيك ليون وأستون فيلا وإسطنبول باشاك شهير وفياريال على الترتيب، قبل انضمامه هذا الصيف إلى سندرلاند.

عودة بيرتراند

عانى الجناح الذي يملك قدم يسرى مميزة من التهميش في منتخب بوركينا فاسو، منذ وصول المدرب براما تراوري إلى منصب المدير الفني في مارس 2024.

وواصل المدرب تراوري استبعاد اللاعب تراوري من معسكر منتخب بوركينا فاسو في مارس ويونيو وسبتمبر 2024 قبل أن يعيد ضمه في أكتوبر الماضي.

وغاب تراوري عن المشاركة مع بوركينا فاسو أمام مصر في يونيو 2024، عندما تفوق فريق حسام حسن (2-1) في مباراة أقيمت ضمن تصفيات كأس العالم.

واستمر مدرب بوركينا فاسو في استدعاء تراوري خلال 2025، ليظهر في معسكرات مارس ويونيو وسبتمبر على التوالي.

وجلس بيرتراند تراوري على مقاعد بدلاء بوركينا فاسو في مباراة الفوز بسداسية نظيفة على جيبوتي، الجمعة الماضي، مع آماله بالتأكيد في الظهور أمام مصر.

عودة بيرتراند تراوري إلى الحياة ليست فقط بسبب عودته إلى منتخب بوركينا فاسو، بل لعودته كذلك إلى منافسات الدوري الإنجليزي من بوابة سندرلاند.

ولم يكن تراوري مرشحًا للانضمام إلى سندرلاند طيلة الصيف، لكن النادي الإنجليزي قرر التعاقد معه من أياكس في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، فقط بـ2.9 مليون يورو.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

فرص تأهل مصر لكأس العالم