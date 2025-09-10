نشر يلا كورة مجموعة من الأخبار الهامة على مدار أمس الثلاثاء، لعل أبرزها تأجل حلم تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026 بعد التعادل سلبياً مع بوركينا فاسو، والكشف عن طبيعة إصابة عمر مرموش لاعب المنتخب الوطني، واستقلال محمد صلاح طائرة خاصة للعودة إلى ليفربول بعد نهاية معسكر منتخب الفراعنة.

وجاءت أبرز أخبار أمس الثلاثاء كالتالي:

إبراهيم حسن ليلا كورة: اتحاد الكرة يحاول نقل مباراة مصر وجيبوتي إلى القاهرة

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، عن وجود محاولات لإقامة مباراة الفراعنة أمام جيبوتي في القاهرة، والتي ستجري في أكتوبر المقبل ضمن التصفيات الأفريقية لكأس العالم.

ثلاثية لطولان.. منتخب مصر الثاني يهزم تونس وديًا استعدادًا لكأس العرب

حقق منتخب مصر الثاني الفوز مساء اليوم الثلاثاء، ضد منتخب تونس بنتيجة 3-0، في اللقاء الودي الذي أقيم على استاد هيئة قناة السويس، ضمن الاستعدادات لكأس العرب 2025.

بعد نهاية معسكر منتخب مصر.. طائرة خاصة تعيد صلاح إلى ليفربول

يغادر اللاعب محمد صلاح معسكر منتخب مصر على متن طائرة خاصة، بحسب ما علم يلا كورة.

"سيخضع لأشعة".. منتخب مصر: إصابة مرموش عبارة عن كدمة في الركبة

كشف محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها عمر مرموش خلال مباراة بوركينا فاسو، في اللقاء الذي جرى ضمن التصفيات الأفريقية لكأس العالم.

إبراهيم حسن: مررنا بلحظات صعبة.. ولن ننظر إلى ما قد يعطل طريقنا

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، عن مرور الفراعنة بالعديد من اللحظات الصعبة خلال مشوار الفريق نحو كأس العالم، وذلك بعد الاقتراب من التأهل إلى نهائيات المونديال 2026.

حسام حسن يتحدث عن.. حلم كأس العالم.. منتخب بوركينا فاسو.. ثقته في اللاعبين

عبر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن سعادته باقتراب التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، مشيدًا بروح اللاعبين التي ساهمت في الوصول لتلك الخطوة الفارقة في الكرة المصرية.

"شبهة فساد وشكوى لفيفا".. مصدر يكشف لـ"يلا كورة" لماذا لن تقام مباراة جيبوتي بمصر؟

اقترب منتخب مصر من التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026، بعدما تعادل مع منتخب بوركينا فاسو مساء اليوم الثلاثاء دون أهداف.

فارق الأهداف أم المواجهات المباشرة.. لوائح فيفا تحسم ما يحتاجه منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم

اختلطت حسابات تأهل منتخب مصر إلى منافسات كأس العالم 2026 على البعض، بسبب عوامل الفصل بين الفرق المتساوية في عدد النقاط، بين فارق الأهداف والمواجهات المباشرة، ما تحسمه لوائح فيفا.

تأجيل التأهل.. منتخب مصر يتعادل سلبيًا مع بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم

فرض التعادل السلبي نفسه على المباراة التي جمعت بين منتخب مصر ونظيره بوركينا فاسو، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

مصدر في الزمالك ليلا كورة: لا شكاوى من نادي ألفينا السابق.. ودفع أول قسط خلال أيام قليلة

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن حقيقة ما تردد حول تقديم نادي أوليكساندريا الأوكراني شكوى ضد القلعة البيضاء بسبب تأخر سداد القسط الأول من قيمة صفقة الجناح البرازيلي خوان ألفينا.