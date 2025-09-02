تحدث المدرب لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن اختياراته لقائمة الفريق التي سيخوض بها مواجهتي بلغاريا وتركيا، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويضرب منتخب إسبانيا موعدًا مع نظيره بلغاريا في الرابع من سبتمبر الجاري، قبل أن يواجه منافسه تركيا في السابع من الشهر ذاته، ضمن التصفيات الأوروبية.

بعد إصابته.. منتخب إسبانيا يستبعد جافي عن مواجهتي تصفيات كأس العالم

إشادة دي لا فوينتي

استهل لويس دي لا فوينتي، حديثه في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" قائلًا: "كل ما حققه لامين يامال كان بجهده، وعلينا أن نقدر قيمة فتى كان يلعب مع المنتخب الأول وهو في سن الـ16 فقط. إنه يتحمل ضغطًا إعلاميًا هائلًا، وعليه أن يعمل بجد كبير ليكون على مستوى التطلعات".

وأضاف مدرب منتخب إسبانيا: "يجب أن يكون مثالًا يحتذى به داخل وخارج الملعب، فهو في مرحلة النضج ويجب أن نساعده لأنه لا يزال صغيرًا جدًا، وهو يتمتع بنضج كبير بالنسبة لسنّه البالغ 18 عامًا، لكنه بحاجة إلى مواصلة النمو والنضج".

وأكمل دي لا فوينتي: "نحن هنا لمساعدته كلاعب كرة قدم هو مذهل، يتمتع بقدرات طبيعية وموهبة استثنائية، وهو يدرك تمامًا أنه إذا لم تقترن الموهبة بالتضحية والعمل الجاد، فلن يتمكن من التطور، وهذا ما يفعله بالفعل، يعمل بجد ليصبح أفضل كل يوم".

من أندرو كول إلى إيزاك.. أكبر الصفقات بين أندية الدوري الإنجليزي

قادة إسبانيا

انتقل لويس دي لا فوينتي، للإشادة بثنائي منتخب إسبانيا داني كارفاخال ورودري، قائلًا: "نحن نمتلك مفهوم العائلة لقد قضينا سنوات طويلة معًا، ومن المهم جدًا أن يكون هناك شعور قوي بالمجموعة، وبالوحدة، وبأننا فريق بالمعنى الكامل للكلمة، وهذا ما يجعلنا أقوى".

وزاد: "التأثير الخاص لكل من رودري وداني كارفاخال مهم للغاية في ترسيخ هذا الشعور بالوحدة داخل المجموعة، إنهما مهمان جدًا بفضل قيمتهما الإنسانية والفنية، وهما من بين أفضل لاعبي العالم في مراكزهما".

ودافع مدرب إسبانيا، عن استمرار ألفارو موراتا في قائمة المنتخب رغم تراجع أرقامه مؤخرًا، قائلًا: "قبل كل شيء، هذا الأمر يتعلق بالبشر، وهناك علاقة شخصية تتجاوز حدود الجانب الرياضي والمهني البحت، وبالإضافة إلى ذلك، فهو لاعب رائع قدم الكثير لكرة القدم الإسبانية، وما زال يقدم الكثير داخل الملعب وخارجه".

وواصل: "موراتا يساعد اللاعبين الشباب والكبار على حد سواء، ودائمًا ما يكون متاحًا لنا بروح إيجابية، كل ذلك يصب في مصلحة المنتخب، إنه لاعب مهم للغاية وسيمنح الفريق ما يحتاجه".

وأتم دي لا فوينتي، حديثه: "الحقيقة أننا نفكر في المونديال منذ فترة طويلة، فهو هدف واضح جدًا بالنسبة لنا، إذا نجحنا في حجز بطاقة التأهل، فسيكمن النجاح في أن نكون في وضعية تؤهلنا للمنافسة على اللقب".