كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

إصابة جديدة.. ديزيريه دوي يغادر معسكر منتخب فرنسا

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

03:09 م 06/09/2025
ديزيريه دوي لاعب منتخب فرنسا

ديزيريه دوي لاعب منتخب فرنسا

غادر ديزيريه دوي، نجم منتخب فرنسا، معسكر كتيبة الديوك، عقب تعرضه للإصابة في مواجهة أوكرانيا، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

استبعاد دوي وديمبيلي من معسكر منتخب فرنسا للإصابة

وذكرت صحيفة ليكيب أن منتخب فرنسا تعرض لضربة جديدة، بعد إصابة ديزيريه دوي، واستبعاده من المعسكر، لينضم لزميله عثمان ديمبيلي الذي تعرض لإصابة في الفخذ الأيمن، وفضل ديديه ديشامب استبعاده.

وسيعود دوي لمرافقة ديمبيلي، من أجل بداية رحلة علاجه مع ناديه باريس سان جيرمان، لتحديد موعد عودته للمباريات بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

بعد مخاوف الإصابة.. كوناتي يشارك في تدريبات منتخب فرنسا

تفاصيل إصابة ثنائي باريس مع المنتخب الفرنسي

وأكدت الصحيفة أن دوي يعاني من إصابة في الساق، دفعت ديشامب لاستبداله بين شوطي مباراة فرنسا وأوكرانيا، لكن زميله عثمان ديمبيلي الذي شارك بدلًا منه، تعرض لإصابة في الفخذ الأيمن، وخرج في الدقائق الأخيرة، ليحل محله هوجو إيكيتيكي.

وكان منتخب فرنسا قد حقق فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه المنتخب الأوكراني بهدفين دون رد، مساء أمس في تصفيات كأس العالم.

فرنسا تبدأ مشوار التصفيات بالفوز على أوكرانيا

وسجل مايكل أوليسي وكيليان مبابي هدفي كتيبة الديوك، ليحصد منتخب فرنسا أول 3 نقاط في مشوار التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

مباراة فرنسا القادمة
باريس سان جيرمان منتخب فرنسا ديزيريه دوي

