روبن نيفيز يرث صديقه الراحل جوتا

حصل روبن نيفيز، لاعب نادي الهلال ومنتخب البرتغال، على قميص صديقه الراحل ديوجو جوتا، الذي ودع عالمنا قبل عدة أشهر، في لقطة تذكارية تحمل طابع الوفاء لفترة صداقة طويلة دمعت بينهما.

ورحل ديوجو جوتا وأخيه أندريه عن عالمنا في يوليو الماضي، وذلك في حادث سير على أحد الطرق السريعة بمقاطعة زامورا في إسبانيا، حيث انحرفت السيارة عن الطريق.

وفاة ديوجو جوتا لاعب ليفربول في حادث سيارة

نيفيز يحصل على رقم جوتا

ورث روبن نيفيز قميص صديقه جوتا مع منتخب البرتغال، حيث حصل لاعب الهلال على القميص رقم 21، الرقم الذي كان يحمله نجم ليفربول الراحل، والذي سيرتديه لأول مرة مساء اليوم السبت أمام أرمينيا، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ليكيب".

وأبدت عائلة ديوجو جوتا، رغبتها في حمل روبن نيفيز للقميص رقم 21 مع المنتخب البرتغالي، تزامنًا مع موافقة لاعب وسط الهلال.

وعبر نيفيز عن افتقاده لصديقه الراحل في اللحظات الأولى من معسكر منتخب البرتغال، قائلًا: "عندما ننضم إلى المنتخب، ستكون دائمًا معنا على الطاولة، في الحافلة، في الطائرة، ستكون دائمًا برفقتنا، كما كنت دائمًا وابتداءً من اليوم، ستدخل الملعب معنا".

بحضور صديقه.. جمهور وولفرهامبتون يخلّد ذكرى جوتا أمام مانشستر سيتي (صور)

وفاء نيفيز لصديقه

أصاب رحيل جوتا عن عالمنا، صديقه روبن نيفيز بحالة كبيرة من الحزن، وظهر ذلك خلال عدة مناسبات.

وبكى نيفيز قبل مباراة فريقه الهلال أمام فلومينينسي في كأس العالم للأندية، قبل أن يظهر بعد ساعات قليلة وهو يحمل صديقه نحو مستقره، وكان أيضًا حاضرًا في المدرجات منتصف أغسطس الماضي بجانب، أرملة جوتا، خلال تكريم نادي وولفرهامبتون.

ويظهر وشم على ساق نيفيز اليسرى الرابط القوي الذي جمع بينهما خلال سنواتهما المشتركة مع وولفرهامبتون خلال الفترة بين 2017 و2020، حيث انطلقت مسيرة الثنائي.