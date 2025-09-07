المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"من المؤسف مواجهتهم".. جاتوزو يهاجم الكيان الصهيوني

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:15 م 07/09/2025
جاتوزو مدرب منتخب إيطاليا

جينارو جاتوزو مدرب منتخب إيطاليا

عاد جينارو جاتوزو، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، لمهاجمة الكيان الصهيوني، قبل المواجهة التي ستجمع بين الفريقين لحساب التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويضرب منتخب إيطاليا موعدًا مع نظيره الكيان الصهيوني، يوم الإثنين على ملعب ناجيردي شتاديون في مدينة ديبريسين المجرية، ضمن تصفيات كأس العالم.

جاتوزو عن مواجهة الكيان الصهيوني: نحن غير محظوظين بوجودهم في مجموعتنا.. وأنا رجل سلام

تصريحات جاتوزو

وأدلى جاتوزو بعدة تصريحات عن المباراة أمام الكيان الصهيوني، عبر شبكة "سكاي سبورت" قائلًا: "هم فريق مختلف تمامًا عن إستونيا، يجب أن نكون حذرين جدًا من التحولات الهجومية لديهم، وبالنسبة للتغييرات سنرى غدًا".

وانتقل للحديث بشأن حساسية المباراة: "نحن هنا من أجل اللعب بطريقتنا واحترام عملنا، هناك الكثير من الاحترام والكثير من الألم في نفس الوقت".

وواصل جاتوزو: "هم مختلفون عن إستونيا تمامًا، حيث إستونيا منتخب يعتمد على القوة البدنية، بينما هم لديهم جودة فنية عالية وتفوق في الانتقالات السريعة، في آخر 7 مباريات، حققوا 6 انتصارات وخسارة وحيدة أمام النرويج، وحتى في تلك المباراة لم يستحقوا الخسارة".

وأكمل: "لديهم القدرة على إيذائك في التحولات، لذلك لن تكون مباراة سهلة، ويجب أن نُظهر الاحترام".

وأضاف: "سننطلق من ثوابتنا أمامهم حيث الضغط العالي، اللعب بكثافة، فرض أسلوبنا، والسيطرة على مجريات اللعب في نصف ملعبهم. لكن علينا في نفس الوقت أن نكون حذرين في التحولات هذه ستكون مفتاح المباراة".

"اتخذنا القرار سويا".. جاتوزو يكشف سبب غياب كييزا عن قائمة إيطاليا

موقف جاتوزو من الكيان الصهيوني

وقال جاتوزو بخصوص البعد الإنساني للمواجهة: "موقفي لم يتغير عما قلته في الأيام الماضية، أعتقد أنني قلت شيئًا مهمًا، يؤسفني أن نلتقي بإسرائيل في نفس مجموعتنا، لأنهم فريق يلعب كرة قدم جيدة ويمكن أن يضعنا في صعوبات حقيقية".

واستكمل: "أما بالنسبة للباقي، فنعرف جميعًا ما يحدث، من المؤلم رؤية ما يجري، أشخاص وأطفال يفقدون حياتهم، لا أريد أن أقول أكثر من ذلك نحن هنا للقيام بعملنا واحترام واجبنا هناك الكثير من الاحترام والكثير من الألم".

إيطاليا تكتسح إستونيا بخماسية في الظهور الأول لجاتوزو

