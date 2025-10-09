المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

- -
18:00
المغرب - ب

المغرب - ب

كأس العالم تحت 20 عاما
الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

- -
22:30
إيطاليا - شباب

إيطاليا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الصومال

الصومال

- -
19:00
الجزائر

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيريا

ليبيريا

- -
19:00
ناميبيا

ناميبيا

دوري القسم الثاني-أ
أبو قير للاسمدة

أبو قير للاسمدة

- -
15:30
القناة

القناة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ملف يلا كورة.. منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

01:58 ص 09/10/2025
منتخب مصر

منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

نشر يلا كورة عددًا من الموضوعات الرياضية، مساء الأربعاء، أهمها بكل تأكيد تأهل منتخب مصر إلى منافسات كأس العالم 2026، جنبًا إلى جنب مع حوار تليفزيوني لوليد صلاح الدين، فضلًا عن إعلان النادي الأهلي التعاقد مع المدرب الدنماركي ييس توروب، وغير ذلك.

وفيما يلي، أهم موضوعات يلا كورة مساء الأربعاء..

مصر إلى كأس العالم 2026

نجح المنتخب المصري في الفوز بثلاثية نظيفة على جيبوتي، ليضمن تصدر المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية المونديالية، ليتأهل على إثر ذلك إلى منافسات كأس العالم 2026.

باكتساح جيبوتي.. مصر إلى كأس العالم

ردود أفعال عالمية

سلطت الصحف الرياضية في أنحاء العالم الضوء على تأهل منتخب مصر لمونديال 2026.

صحف إنجلترا تبرز دور صلاح في تأهل منتخب مصر

ماذا قالت الصحف المغربية عن تأهل مصر؟

الصحف العالمية تتفاعل مع تأهل منتخب مصر

أرقام وإحصائيات

شهد فوز منتخب مصر عددًا من الأرقام لمحمد صلاح، بعضها قياسي وبعضها الآخر لا يمكن الاستهانة به أيضًا.

صلاح يقترب من رقم حسام حسن التاريخي مع منتخب مصر

صلاح يتصدر 3 قوائم مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

صلاح يتصدر ترتيب الهدافين في تصفيات أفريقيا لكأس العالم

تصريحات التوأم حسن

احتفل منتخب مصر عبر مسؤوليه ومدربيه ولاعبيه أيضًا بالتأهل إلى كأس العالم، لكن تبقى تصريحات التوأم حسن هي الأبرز.

ماذا قال حسام حسن بعد تأهل منتخب مصر؟

ماذا قال إبراهيم حسن بعد تأهل منتخب مصر؟

توروب مدربا للأهلي

محليًا، أعلن النادي الأهلي التعاقد مع المدرب الدنماركي ييس توروب لقيادة الفريق الأول، كما كشف مزيدًا من التفاصيل في هذا الشأن.

الأهلي يعلن التعاقد مع توروب

موعد وصول توروب للأهلي.. والجهاز المعاون

المباراة الأولى

لن تكون مباراة توروب الأولى مع الأهلي في منافسات الدوري المصري، إذ يبدأ المهمة أفريقيًا.

أول مباراة لتوروب مع الأهلي

تصريحات توروب

يرى توروب أن تدريب الأهلي يشبه تمامًا قيادة برشلونة أو بايرن ميونيخ أوروبيًا.

أول تعليق من توروب عن تدريب الأهلي

عقد توروب

تحدث مصدر خاص ليلا كورة بشأن تفاصيل عقد توروب مع الأهلي، وكشف أيضًا قيمة الشرط الجزائي.

تفاصيل عقد توروب مع الأهلي.. والشرط الجزائي

حوار وليد صلاح الدين

حل وليد صلاح الدين بصفته مديرًا للكرة بالأهلي ضيفًا على قناة النادي التليفزيونية، ليتحدث عن عشرات الملفات الهامة داخل القلعة الحمراء.

ماذا قال عن أصعب قرار له في الأهلي؟

مصير عماد النحاس

أبرزهم مانشيني.. المرشحون السابقون لتدريب الأهلي

عروض الشحات.. ومستقبل عبد القادر

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
منتخب مصر كأس العالم 2026

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في مشوار منتخب مصر نحو التأهل للمونديال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg