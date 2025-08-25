المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"رحل عن الفريق".. مصدر ليلا كورة: المترجي فسخ عقده مع فاركو بالتراضي

أحمد شاكر

كتب - أحمد شاكر

12:28 ص 25/08/2025
زهير المترجي

زهير المترجي

انتهت مسيرة المغربي زهير المترجي مع نادي فاركو، والتي استمرت لمدة موسم ولم يقدم خلالها اللاعب المستوى المطلوب.

وانضم زهير المترجي إلى صفوف فاركو، مطلع الموسم الماضي، ضمن خطة النادي السكندري التعاقدية لتدعيم الفريق.

مشاركة صبحي واختبار طبي لربيع.. الزمالك يستأنف تدريباته استعداداً لمباراة فاركو

رحيل المترجي عن فاركو

وكشف مصدر بنادي فاركو في تصريحات عبر "يلا كورة" رحيل زهير المترجي عن صفوف الفريق، وذلك بعد فسخ التعاقد بينهما بالتراضي.

وقال مصدر بنادي فاركو لـ"يلا كورة": "زهير المترجي فسخ تعاقده مع فاركو بالتراضي ورحل عن صفوف الفريق".

تغيير ملعب مباراة الزمالك وفاركو في الدوري

مسيرة المترجي مع فاركو

ارتدى زهير المترجي قميص فاركو خلال 15 مباراة في الدوري المصري، وذلك بواقع 434 دقيقة، ونجح اللاعب المغربي في تسجيل هدفين وقدم تمريرة حاسمة.

دون راحة.. الزمالك يواصل تدريباته قبل مباراة فاركو في الدوري

مساهمات المترجي مع فاركو

- أمام بتروجيت: تمريرة حاسمة.

- أمام سموحة: هدف.

- أمام الأهلي: هدف.

 استعدادات فاركو

وتعاقد فاركو مع عدة صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية أبرزها تيو هيرنانديز من بورتيمونيسي البرتغالي، يوسف عبد الحفيظ إعارة من الأهلي، الحارس أحمد دعدور من الاتحاد السكندري، محمد حسين من نادي الإمارات، واللاعب الهولندي ذو الأصول المغربية يحيى بوصقو.

ورحل عن فاركو مجموعة من اللاعبين، أبرزهم: ياسين مرعي الذي انتقل لصفوف الأهلي، والثنائي عمرو ناصر وأحمد شريف اللذين انضما للزمالك، وانضم جيفرسون إنكادا إلى إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

الدوري المصري فاركو زهير المترجي

