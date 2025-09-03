تحدث عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للنادي الأهلي، عن الجهاز الفني الجديد، إلى جانب مجموعة من الأمور الخاصة بالفريق وحالة بعض اللاعبين المصابين.

وأعلن النادي الأهلي تعيين عماد النحاس قائمًا بأعمال المدير الفني للفريق، وعادل مصطفى مدربًا عامًا، ومحمد نجيب مدربًا لحين التعاقد مع جهاز فني جديد.

تصريحات عماد النحاس

استهل عماد النحاس حديثه، في تصريحات أدلى بها عبر قناة "الأهلي" قائلًا: "إن شاء الله نعوض الفترة الماضية، جاهزون وأبارك للجهاز الفني عودة وليد صلاح الدين وعادل مصطفى بالإضافة إلى محمد نجيب الذي سبق تواجده معي في الفترة الماضية، جميعنا من أبناء الأهلي وندرك أن المسؤولية صعبة والتوقيت كذلك".

وأضاف: "وجود وليد صلاح الدين إضافة وتربطنا علاقة جيدة ولديه خبرات عديدة في جزئية مدير الكرة وهو ملم بالعديد من الأمور وأتمنى له التوفيق وإن شاء الله تكون فترة مميزة".

وأكمل: "جميعنا أبناء الأهلي والعديد من الأسماء طرحت والكل كان لديه الحماس للتواجد في هذه الفترة المؤقتة، غدًا سنجتمع للمرة الأولى وسنتعرف على كافة التفاصيل، نتمنى التواجد مع الأهلي حتى في أصعب الظروف مهما كانت المدة والأهم مصلحة النادي وهذا ما تربينا عليه في الأهلي".

وزاد: "يوجد العديد من الأمور المتشابهة بين الفترة الحالية والسابقة، لكن الفترة الماضية كانت قصيرة وحاليًا نحتاج أيضًا إلى الفوز وعدم خسارة النقاط وأمامنا العديد من الأمور التي سنعمل عليها، ونحتاج إلى الحديث سويًا ولدينا مجموعة مميزة وإن شاء الله يعود الأداء".

وواصل: "احتراما للجدول الذي تم وضعه لم تتغير المواعيد ولكن سنتناقش غدًا سويًا، ووفقًا للجدول المران غدًا ما بين الرابعة والسادسة مساءً، ريبيرو كان لديه وجهة نظر محترمة حول موعد التمارين في الصباح، وكذلك كانت التمارين في فترتنا عندما كنا لاعبين عدا تمرين ليلة المباراة".

واستكمل: "إذا ناسبنا التمرين بعد العصر سنقوم به ومن الوارد أن تكون التدريبات في وقت بعيد عن الحرارة حتى لا يؤثر ذلك على مجهود اللاعبين وكانت هناك شكوى من اللاعبين بخصوص الأمر".

حالة المصابين

قال النحاس عن جاهزية اللاعبين في الفريق: "مروان عاد للتدريبات اليوم مع المنتخب وإمام موجود معنا وفي المراحل الأخيرة ومن الوارد لحاق بعض المصابين خلال المباراة المقبلة، وفرص تواجد جميع اللاعبين سيعطي الفريق انطباع جيد وخيارات أكثر لنا، نحن لدينا العديد من الغيابات في الخط الخلفي لكن إن شاء الله تكون فترة التوقف مفيدة لنا".

وأتم : "شكري دخل المرحلة الأخيرة من التأهيل وياسين الأقرب للمشاركة وبعده ياسر إبراهيم وكل لاعب لديه المرحلة الخاصة به والكل سيعود للمشاركة، إصابة داري بسيطة في العضلة الضامة وهناك اتصال بينه وبين محمد يوسف ليتواجد معنا بالفترة المقبلة".