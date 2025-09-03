المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

عماد النحاس يتحدث عن.. الجهاز الفني المؤقت.. تدريبات الأهلي.. وحالة المصابين

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:14 م 03/09/2025
النحاس

عماد النحاس

تحدث عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للنادي الأهلي، عن الجهاز الفني الجديد، إلى جانب مجموعة من الأمور الخاصة بالفريق وحالة بعض اللاعبين المصابين.

وأعلن النادي الأهلي تعيين عماد النحاس قائمًا بأعمال المدير الفني للفريق، وعادل مصطفى مدربًا عامًا، ومحمد نجيب مدربًا لحين التعاقد مع جهاز فني جديد.

يلا كورة يكشف.. هل يعود عبد القادر لتدريبات الأهلي الجماعية؟

تصريحات عماد النحاس

استهل عماد النحاس حديثه، في تصريحات أدلى بها عبر قناة "الأهلي" قائلًا: "إن شاء الله نعوض الفترة الماضية، جاهزون وأبارك للجهاز الفني عودة وليد صلاح الدين وعادل مصطفى بالإضافة إلى محمد نجيب الذي سبق تواجده معي في الفترة الماضية، جميعنا من أبناء الأهلي وندرك أن المسؤولية صعبة والتوقيت كذلك".

وأضاف: "وجود وليد صلاح الدين إضافة وتربطنا علاقة جيدة ولديه خبرات عديدة في جزئية مدير الكرة وهو ملم بالعديد من الأمور وأتمنى له التوفيق وإن شاء الله تكون فترة مميزة".

وأكمل: "جميعنا أبناء الأهلي والعديد من الأسماء طرحت والكل كان لديه الحماس للتواجد في هذه الفترة المؤقتة، غدًا سنجتمع للمرة الأولى وسنتعرف على كافة التفاصيل، نتمنى التواجد مع الأهلي حتى في أصعب الظروف مهما كانت المدة والأهم مصلحة النادي وهذا ما تربينا عليه في الأهلي".

وزاد: "يوجد العديد من الأمور المتشابهة بين الفترة الحالية والسابقة، لكن الفترة الماضية كانت قصيرة وحاليًا نحتاج أيضًا إلى الفوز وعدم خسارة النقاط وأمامنا العديد من الأمور التي سنعمل عليها، ونحتاج إلى الحديث سويًا ولدينا مجموعة مميزة وإن شاء الله يعود الأداء".

وواصل: "احتراما للجدول الذي تم وضعه لم تتغير المواعيد ولكن سنتناقش غدًا سويًا، ووفقًا للجدول المران غدًا ما بين الرابعة والسادسة مساءً، ريبيرو كان لديه وجهة نظر محترمة حول موعد التمارين في الصباح، وكذلك كانت التمارين في فترتنا عندما كنا لاعبين عدا تمرين ليلة المباراة".

واستكمل: "إذا ناسبنا التمرين بعد العصر سنقوم به ومن الوارد أن تكون التدريبات في وقت بعيد عن الحرارة حتى لا يؤثر ذلك على مجهود اللاعبين وكانت هناك شكوى من اللاعبين بخصوص الأمر".

وكيل أبيل فيريرا يكشف عبر "يلا كورة" حقيقة مفاوضات الأهلي

حالة المصابين

قال النحاس عن جاهزية اللاعبين في الفريق: "مروان عاد للتدريبات اليوم مع المنتخب وإمام موجود معنا وفي المراحل الأخيرة ومن الوارد لحاق بعض المصابين خلال المباراة المقبلة، وفرص تواجد جميع اللاعبين سيعطي الفريق انطباع جيد وخيارات أكثر لنا، نحن لدينا العديد من الغيابات في الخط الخلفي لكن إن شاء الله تكون فترة التوقف مفيدة لنا".

وأتم : "شكري دخل المرحلة الأخيرة من التأهيل وياسين الأقرب للمشاركة وبعده ياسر إبراهيم وكل لاعب لديه المرحلة الخاصة به والكل سيعود للمشاركة، إصابة داري بسيطة في العضلة الضامة وهناك اتصال بينه وبين محمد يوسف ليتواجد معنا بالفترة المقبلة".

مباراة الأهلي القادمة
عماد النحاس الدوري المصري النادي الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/522303/عماد-النحاس-يتحدث-عن-الجهاز-الفني-المؤقت-تدريبات-الأهلي-وحالة-المصابين", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "طه عبد الله", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%b7%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87/295" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"عماد النحاس يتحدث عن.. الجهاز الفني المؤقت.. تدريبات الأهلي.. وحالة المصابين", "alternativeHeadline":"عماد النحاس يتحدث عن الجهاز الفني المؤقت", "description": "تحدث عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للنادي الأهلي، عن الجهاز الفني الجديد، إلى جانب مجموعة من الأمور الخاصة بالفريق وحالة بعض اللاعبين المصابين. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/9/3/لناحاس2025_9_3_23_32.webp", "keywords": "عماد النحاس-النادي الأهلي-الدوري المصري", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/522303/عماد-النحاس-يتحدث-عن-الجهاز-الفني-المؤقت-تدريبات-الأهلي-وحالة-المصابين", "articleBody": "تحدث عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للنادي الأهلي، عن الجهاز الفني الجديد، إلى جانب مجموعة من الأمور الخاصة بالفريق وحالة بعض اللاعبين المصابين.وأعلن النادي الأهلي تعيين عماد النحاس قائمًا بأعمال المدير الفني للفريق، وعادل مصطفى مدربًا عامًا، ومحمد نجيب مدربًا لحين التعاقد مع جهاز فني جديد.يلا كورة يكشف.. هل يعود عبد القادر لتدريبات الأهلي الجماعية؟تصريحات عماد النحاساستهل عماد النحاس حديثه، في تصريحات أدلى بها عبر قناة "الأهلي" قائلًا: "إن شاء الله نعوض الفترة الماضية، جاهزون وأبارك للجهاز الفني عودة وليد صلاح الدين وعادل مصطفى بالإضافة إلى محمد نجيب الذي سبق تواجده معي في الفترة الماضية، جميعنا من أبناء الأهلي وندرك أن المسؤولية صعبة والتوقيت كذلك".وأضاف: "وجود وليد صلاح الدين إضافة وتربطنا علاقة جيدة ولديه خبرات عديدة في جزئية مدير الكرة وهو ملم بالعديد من الأمور وأتمنى له التوفيق وإن شاء الله تكون فترة مميزة".وأكمل: "جميعنا أبناء الأهلي والعديد من الأسماء طرحت والكل كان لديه الحماس للتواجد في هذه الفترة المؤقتة، غدًا سنجتمع للمرة الأولى وسنتعرف على كافة التفاصيل، نتمنى التواجد مع الأهلي حتى في أصعب الظروف مهما كانت المدة والأهم مصلحة النادي وهذا ما تربينا عليه في الأهلي".وزاد: "يوجد العديد من الأمور المتشابهة بين الفترة الحالية والسابقة، لكن الفترة الماضية كانت قصيرة وحاليًا نحتاج أيضًا إلى الفوز وعدم خسارة النقاط وأمامنا العديد من الأمور التي سنعمل عليها، ونحتاج إلى الحديث سويًا ولدينا مجموعة مميزة وإن شاء الله يعود الأداء".وواصل: "احتراما للجدول الذي تم وضعه لم تتغير المواعيد ولكن سنتناقش غدًا سويًا، ووفقًا للجدول المران غدًا ما بين الرابعة والسادسة مساءً، ريبيرو كان لديه وجهة نظر محترمة حول موعد التمارين في الصباح، وكذلك كانت التمارين في فترتنا عندما كنا لاعبين عدا تمرين ليلة المباراة".واستكمل: "إذا ناسبنا التمرين بعد العصر سنقوم به ومن الوارد أن تكون التدريبات في وقت بعيد عن الحرارة حتى لا يؤثر ذلك على مجهود اللاعبين وكانت هناك شكوى من اللاعبين بخصوص الأمر".وكيل أبيل فيريرا يكشف عبر "يلا كورة" حقيقة مفاوضات الأهليحالة المصابينقال النحاس عن جاهزية اللاعبين في الفريق: "مروان عاد للتدريبات اليوم مع المنتخب وإمام موجود معنا وفي المراحل الأخيرة ومن الوارد لحاق بعض المصابين خلال المباراة المقبلة، وفرص تواجد جميع اللاعبين سيعطي الفريق انطباع جيد وخيارات أكثر لنا، نحن لدينا العديد من الغيابات في الخط الخلفي لكن إن شاء الله تكون فترة التوقف مفيدة لنا".وأتم : "شكري دخل المرحلة الأخيرة من التأهيل وياسين الأقرب للمشاركة وبعده ياسر إبراهيم وكل لاعب لديه المرحلة الخاصة به والكل سيعود للمشاركة، إصابة داري بسيطة في العضلة الضامة وهناك اتصال بينه وبين محمد يوسف ليتواجد معنا بالفترة المقبلة".", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/9/3/لناحاس2025_9_3_23_32.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 09 - 03T23:14: 00+03:00", "dateModified" : "2025-09-03T23:33:13+03:00", "datePublished" : "2025-09-03T23:14:00+03:00" }