أعلن نادي المصري تعاقده مع النيجيري كينجسلي إيدوه، لتدعيم صفوف الفريق الهجومية، في ظل مختلف المنافسات التي يخوضها الأخضر بالموسم الجاري في العديد من المسابقات.

وانضم كينجسلي إيدوه، إلى صفوف المصري قادمًا في صفقة انتقال حر، لقيادة هجوم النسر الأخضر، في ظل خطة الفريق التعاقدية خلال الوقت الجاري.

ونشر المصري عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا، ظهر خلاله كينجسلي إيدوه، مرتديًا قميص الفريق الأخضر، وعلق النادي: "النسور الخضر تُحلّق في توقيت استثنائي".

يأتي انضمام كينجسلي إيدوه، في الوقت الحالي لحاجة الفريق لمهاجم لقيادة خط الهجوم بجانب صلاح محسن، وتمكن المصري من التعاقد معه كونه لاعبًا حرًا بدون ناد.

من هو كينجسلي إيدوه؟

يبلغ كينجسلي إيدوه من العمر 29 عامًا، ويشغل مركز رأس الحربة، وبدأ اللاعب مشواره في الدوري النيجيري قبل أن يحترف في صفوف الصفاقسي التونسي، لينتقل لاحقًا صوب النجف العراقي ومن ثم العروبة.

وارتدى إيدوه قميص الترجي الرياضي قبل رحيله صوب العربي ومن ثم الإفريقي التونسي، ليخوض محطته الأخيرة مع وفاق سطيف قبل أن ينتقل إلى المصري في صورة انتقال حر.

وشارك إيدوه رفقة وفاق سطيف في محطته الأخيرة خلال 15 مباراة ونجح في تسجيل 3 أهداف.